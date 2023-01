Riveros disfruta tras su sexto triunfo en Pucón: “Espero que no sea el último Ironman, ojalá haya Bárbara para rato”

Bárbara Riveros disfruta en Pucón. La deportista nacional logra su sexto triunfo en el Subaru Ironman 70.3. Ella, al contrario de los pronósticos, decía no ser candidata. Sin embargo, marcó una gran diferencia. “Estoy super contenta. No sabía como reaccionaría mi cuerpo, pero tuve una carrera consistente. Las chicas dieron una dura batalla y sin duda esto es muy importante”, aseveró tras la carrera.

Más allá de la victoria, Chicka sostiene que aún está lejos del nivel que busca. Sobre todo para disputar un Ironman completo. “Me falta para las distancias largas, debo seguir trabajando y ser más solida en la bicicleta. Tengo mucho trabajo que hacer”, declara.

Sobre su hexacampeonato en la región de la Araucanía, la triatleta asegura que: “La gente es espectacular, todos recordamos a Cristian Bustos. Yo tengo en la mente cuando corría el Ironkid. Acá hay tradición. Soy una agradecida de la comunidad y cada Pucón es especial. Tiene un lugar importante en mi corazón”, son sus palabras.

La multicampeona descarta dejar de competir en el país. Pese a las especulaciones, sostiene que quiere seguir compitiendo en Chile. “Hace poco me preguntaron si era mi último Pucón. A lo mejor hay gente que me quiere retirar, pero hay que demostrar con acciones. Espero que no sea mi último Pucón, ojalá haya Bárbara para rato”, dice.

La emoción de Ulloa

En la categoría masculina, el mejor chileno fue Martín Ulloa. El nacional fue segundo, detrás de Antonio Benito López. El atleta deja atrás una afección cardiaca que lo sacó de la edición pasada, por lo que su lugar en el podio lo emociona hasta las lágrimas. “Esto es un sueño. Vengo aquí desde los doce años. He visto a muchos ganar e igualar los resultados de mis mentores es increíble”, declara.

“Esto no es una temporada, no son tres semanas de entrenamiento. Son quince años. Son muchas mañanas levantándome a las 5 AM, muchas noches de cansancio”, agrega.

Martín Ulloa celebra su lugar en el podio. Foto: Prensa y Comunicaciones CDUC

España marca la diferencia

En la edición 2022, el ganador entre los hombres Javier Gómez Noya, quien no pudo participar este año. Sin embargo, España sigue marcando diferencia. Antonio Benito López viajó por primera vez a Pucón y se impuso, emulando lo hecho por su compatriota hace doce meses.

Tras su victoria, el hispano dialogó con El Deportivo y entregó sus apreciaciones de la carrera. “Estoy súper feliz. Viví un momento complejo en la península, en la última vuelta. Pega mucho, pero el ver a la gente es motivante. Por suerte todo salió bien”, dice.

Antonio Benito cruza la meta. Foto: Prensa y Comunicaciones CDUC

El nacido en Tomelloso completó la carrera en un tiempo de 3:55:13, a siete minutos del récord, que es del canadiense Lionel Sanders, quien completó 3:48:43. “Venía a hacer lo mejor posible, quería estar lo más adelante. Se dieron todas las circunstancia para que se dé todo bien”, complementa.

“Debo seguir entrenando bien, sin lesiones y sin enfermedades, para seguir en esta misma línea y llegar bien al Campeonato del Mundo”, cierra el tomellosano, que dice estar entusiasmado con volver a competir en las próximas ediciones del triatlón.