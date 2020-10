Beausejour responde a las críticas: “¿Qué ejemplo le daría a mi hijo si ahora tiro la toalla?”

Inmediatamente después de la derrota de U. de Chile ante la UC (3-0), las redes sociales se incendiaron con el hashtag #FueraBeausejour. Si bien tras el partido las críticas de los hinchas apuntaron a todo el plantel azul, se centraron especialmente en el lateral izquierdo, que viene mostrando un bajo nivel en los últimos partidos.

Por eso hoy, cuando debió responder a los cuestionamientos en una nueva rueda de prensa, muchos le preguntaron cómo tomaba los comentarios respecto a su desempeño en la cancha. Para él, todo es parte de la profesión: “Me imagino que hay reacciones. He tenido la posibilidad de jugar en clubes de alta convocatoria, he tenido la posibilidad de estar en la Selección y en todos hay exigencia al máximo. No imagino a ningún hincha contento después del fin de semana”.

Al defensor no se le ha visto bien en los últimos dos duelos universitarios. Ante Unión Española (derrota por 3-1), no consiguió ganar el duelo frente a los punteros hispanos, y ante la UC su desempeño no mejoró, por lo que se llegó a plantear un posible retiro del futbol. Algo que él descarta de plano.

“Las críticas siempre van a afectar un poco, porque al final todos tenemos sentimientos y emociones. ¿Pero te imaginas el ejemplo que le daría a mis cercanos si ante las críticas tirara la toalla, me retirara del fútbol o renunciara a mi trabajo? Nunca le daría ese ejemplo a mi hijo, siempre he luchado contra las adversidades. Esto me afecta en algún grado, pero me hace mirar el futuro con esperanza. Soy un optimista de la vida. Estando en este club siempre voy a aspirar a ganar algún clásico y otro título”, fueron sus palabras.

“Las críticas las acepto con humildad, moldean el carácter y hago una autocrítica a partir de lo que hice mal. No digo que uno sea indiferente, porque es humano, pero me ha tocado convivir con esto, no ha sido fácil y seguramente se dará hasta que me retire”, añadió, en relación a los ataques de forofos virtuales que pidieron su salida del club estudiantil.

Respecto al duelo de este domingo, Beausejour reconoció la diferencia de nivel entre una oncena y otra, sobre todo en la lucha por el campeonato: “Siento que después del partido quedamos más lejos en lo futbolístico, que en cuanto a puntos. Es considerable, pero el mayor análisis fue que nos vimos demasiado superados. Lo que necesitamos es volver a atrincherarnos para preparar un nuevo ataque para lo que resta del torneo”.