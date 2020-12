Bielsa se molesta cuando le preguntan por el riesgo de descenso del Leeds

El Leeds United atraviesa un momento complejo. En el último partido, el equipo de Marcelo Bielsa cayó ante el West Ham United, con lo que quedó en el 14º puesto de la tabla de la Premier League. Al ex seleccionador chileno empiezan a cuestionarle algunas decisiones. Y el rosarino se inquieta cuando le preguntan acerca del riesgo de perder la categoría.

“Es muy difícil hablar sobre el futuro y predecirlo. La realidad que estamos recorriendo en este momento, de obtener solo cuatro puntos de los últimos 18, es un ciclo negativo, que, por supuesto, genera consecuencias”, admite, evidentemente molesto.

Sin embargo, enfatiza en que el Leeds no es el único equipo de la Premier que ha pasado por una racha negativa. “Ese ciclo negativo, similar al que nosotros recorriendo, lo ha pasado, hasta el momento, más de la mitad de los participantes de la liga. Cada vez que jugamos, sabemos que la dificultad es muy alta. Y tratamos de crecer para que puntuar nos resulte posible”, establece. Irritado, Bielsa intenta redondear la respuesta. “De todas maneras, a la pregunta que usted me hace, yo la contesto porque no puedo evitar contestarla y trato de decir algo que tenga algún sentido. Pero en el fútbol cualquier circunstancia es posible Y nosotros vamos a luchar en cada fecha por mejorar la posición en la tabla, sea cual sea”, sentencia.

Por otro lado, el entrenador anunció que, a partir de ahora, no entregará la formación del Leeds antes de los partidos. “De incorrecto no tiene nada. Porque sería incorrecto si pensáramos que conocer la formación del rival presupone una ventaja importante. Para mí, no supone ninguna ventaja importante. De aquí en adelante, para evitar reclamos, no voy dar respuestas vinculadas con los jugadores que pueden o no jugar en los partidos”, dictaminó.