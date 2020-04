Blandi cuenta detalles de la cuarentena que vive adoptado en la casa de Mouche

Cuando en Santiago se comenzaron a decretar las medidas de cuarentena, las personas que tenían la posibilidad de realmente encerrarse comenzaron a organizarse para ver dónde pasarían el tiempo de confinamiento. Entre esa gente se cuenta a dos jugadores argentinos de Colo Colo, que les tocó la cuarentena lejos de casa: Pablo Mouche y Nicolás Blandi.

El primero recibió al segundo en su casa, toda vez que Nico está solo en territorio chileno y ambos se conocen hace bastante tiempo. De hecho, en el Cacique es tercera vez que coinciden en un plantel, tras San Lorenzo y Boca Juniors. La relación entre ellos es muy cercana.

“Pablo y su familia están siendo muy generosos conmigo al recibirme en su casa durante esta cuarentena, yo estoy solo en Chile”, contó Blandi en conversación con Radio Rivadavia, a la que luego se sumó el dueño de casa: “Con mi familia decidimos recibir a Nico porque sabemos lo difícil que es estar sólo. Aprovechamos a entrenar juntos”, señaló.

Blandi contó que aprovechan de sesionar en paralelo. “Nos levantamos temprano y entrenamos juntos por la mañana. Algunos días hacemos doble turno y también disfrutamos de los nenes de Pablo”, dijo.

“Para mí, Pablo es un hermano y no un amigo. Es la tercera vez que compartimos equipo. Él me ayudó mucho en Boca”, señaló. “Es una alegría cruzarnos por tercera vez con Nico en un mismo plantel. Ya los dos estamos más maduros y disfrutamos el día a día”, dijo, a su vez,

Mouche, en tanto, aseveró que “en la cocina manda mi mujer y cada tanto Nico mete sus inventos para la tarde, algún budín para el mate”. Sobre el mismo tema, su compañero en la tienda alba retrucó: “Siempre me gustó la cocina y ahora en esta situación mucho más. Pero ahora tengo que respetar que la que manda en la cocina es la mujer de Mouche”.

“Queremos que nos vaya bien aquí en Chile. No podemos aventurarnos y decir que queremos retirarnos en Boca, debemos ser respetuosos de los clubes”, señaló sobre su estadía en Chile Blandi, quien además contó que “Pablo Guede es el técnico que más me marcó en mi carrera. Me hizo crecer mucho como futbolista en San Lorenzo”.

Al cierre, una anécdota sobre cómo matan el tiempo: “Me faltan algunos capítulo de The Walking Dead para alcanzar a Pablo, si la cuarentena sigue la vamos a terminar mirando juntos”, concluyó Blandi.