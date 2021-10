Bolivia vence a Perú con 10 y obliga aún más a la selección chilena

En el inicio de la jornada de Eliminatorias Sudamericanas, Bolivia superó por 1-0 a Perú, un resultado que complica un poco más las opciones de la selección chilena, a la espera de lo que haga en el duelo ante Paraguay.

La victoria sobre el equipo de Lasarte, del pasado jueves, le dio un nuevo aire a la Blanquirroja. Y para la visita a La Paz, Ricardo Gareca hizo cambios. Uno de ellos fue la inclusión desde el arranque de Gabriel Costa. El jugador de Colo Colo se instaló como el volante por la derecha de los peruanos, en la línea de medios ubicada detrás de Gianluca Lapadula, el centrodelantero que relevó a Paolo Guerrero. Los dos elencos tuvieron presencia “chilena” en la cancha, porque en Bolivia fue estelar el zaguero Luis Haquín, del complicado Deportes Melipilla.

Perú le cedió el control del balón a Bolivia. Durante el primer tiempo, el equipo de César Farías no supo aprovechar esa ventaja al carecer de una idea clara a la hora de atacar. Abusaron del remate desde fuera del área, que no complicó al golero Pedro Gallese. Una estadística refleja lo sucedido: de 10 remates en el primer tiempo para los altiplánicos, solo uno fue a portería. En la visita, de a poco se fueron animando a atacar, con lo que podían aportar Costa y Cueva. El propio jugador colocolino tuvo un remate, que controló Lampe. Una clara que tuvo Perú fue en los 35′, con un gran remate de López desviado por el ex portero de Huachipato.

El segundo tiempo cambiaron las cosas, porque La Verde lo fue a buscar con más ganas. Con ello, Gallese fue factor para mantener el cero. Perú no cambiaba mucho su libreto, esperando que se le abriera una ventana en la zaga rival. Gabriel Costa salió reemplazado en los 67′ por Osling Mora. El ex Sporting Cristal cumplió, dentro de un contexto en el cual su escuadra tenía que jugar con el overol.

El partido se le complicó a los bolivianos a 15 minutos del final tras la irresponsable expulsión de Henry Vaca, luego de una fea y evitable falta sobre Callens. Era el escenario ideal para Perú, que estaba adelantando sus líneas. Sin embargo, en los 82′, Bolivia abre la cuenta con un remate de Ramiro Vaca que sufre un desvío, lo que deja fuera de acción a Pedro Gallese.

En definitiva, La Verde logra su segunda victoria en el proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022 y logra sostener, en parte, la fe para alcanzar el repechaje. Alcanza los nueve puntos, a dos unidades de Perú, cuyas expectativas se frenaron de golpe pese a ganarle a La Roja.

Bello, figura en Venezuela

En Caracas, un conocido del fútbol chileno fue figura. Eduard Bello, volante de Antofagasta, fue clave para la victoria de Venezuela por 2-1 sobre Ecuador, que llegaba encumbrado al duelo. De hecho, los del Guayas abrieron la cuenta con un penal convertido por Enner Valencia (37′).

La Vinotinto remontó, con Bello siendo clave en ofensiva. Primero, en los descuentos del primer tiempo, asistió a Darwín Machís para el 1-1. Y luego, en los 64′, convirtió el gol del triunfo. En la segunda victoria venezolana en la clasificatoria. Será el rival de Chile el próximo jueves, en Santiago.

Venezuela venció a Ecuador, en Caracas. FOTO: AP Photo/Ariana Cubillos.