Cachagua se convierte en sede permanente del Campeonato Nacional Juvenil de Surf de Chile

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 1 minuto

Cachagua albergará el Campeonato Nacional de Surf juvenil. Foto: C. Mujicas.

Este jueves se firmó el convenio entre el Municipio de Zapallar y la Federación para desarrollar el certamen que reunirá a exponentes Sub 14, Sub 16 y Sub 18.