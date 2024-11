Canterano de la UC se cuadra con Nicolás Castillo y se lanza contra Cruzados: “El jugador de casa ya no importa”

La salida de Nicolás Castillo sigue haciendo ruido en Universidad Católica. Luego de que se confirmó que no seguirá en la institución precordillerana, el delantero no se guardó nada y arremetió contra la dirigencia de Cruzados. “Hubo cosas que no me gustaron, que me dijeron que me molestaron, me faltaron el respeto. Que el presidente me diga que se gastaron tres, cuatro millones de pesos en llevarme a España a operarme, cosa que yo no pedí. Que te saquen en cara que fue un gasto económico para el club el llevarme allá, siendo que yo no lo pedí”, lanzó.

El ariete también instaló dudas respecto a los motivos de su escasa continuidad en el segundo semestre. “No sé porque Tiago Nunes no me consideró. Ahí te das cuenta de cómo están haciendo las cosas en Católica. Todo lo que pasa en la interna, el jugador de casa se siente perjudicado. Lo viví en carne propia ahora, cuando era joven. Uno se va con pena más que enojado. Con pena de cómo fueron con uno o como son con gente del club que uno sabe que daría todo por el club. No me gusta como están haciendo las cosas”, dijo.

Aaron Astudillo jugó 168 minutos en el 2024.

Otro futbolista que apareció en el listado de salidas es Aaron Astudillo. En la misma línea que el delantero, el carrilero criticó las decisiones que se han tomado en San Carlos de Apoquindo durante los últimos años. “Al canterano no se le trata como alguien que viene de afuera por distintas razones. Vaya a saber uno por qué. Quizás porque el club pasó años donde lo ganó todo y pensaron que el jugador de casa ya no importaba tanto como antes. Comparto la visión del Nico. Hoy la valoración es diferente”, señaló al medio En Cancha.

El lateral, que también tuvo irregulares pasos por Deportes Recoleta y Deportes Melipilla, profundiza en esta visión. “No se nos valora a los que dimos la vuelta larga en el club. Ejemplo, un canterano puede jugar 10 puntos, pero alguien que vino de afuera hace el mismo partido y dicen que jugó 20 puntos. Consideran que destacó más porque vino de afuera, y el que es de casa por ahí tiene otra valoración, esa es la realidad”, complementó.

Aun así, el defensor hizo una autocrítica respecto a las actuaciones que tuvo en la UC. “A mí me faltaron muchas cosas por mejorar, por ahí entender los momentos, y cuando me tocó la oportunidad tuve que aprovecharla mejor. Tiago me dio dos oportunidades importantes este año y siento que no las aproveché de la manera que me hubiera gustado. Tal vez hubiera querido más minutos porque yo no venía jugando hace tiempo, pero no me quito responsabilidad para nada. No es culpa del club ni de Nunes”, apuntó.