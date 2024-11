Nicolás Castillo, sin filtro: “Me faltaron el respeto; el presidente me sacó en cara que me pagó una operación de tres millones”

Nicolás Castillo no sigue más en Universidad Católica. Una vez terminada la temporada del Torneo Nacional, el elenco cruzado dio a conocer el pasado domingo que el delantero no continuará en la institución.

“A través de este mensaje queremos agradecer a un Cruzado que siempre reconoce el importantísimo lugar que ocupa Universidad Católica en su vida, Nicolás Castillo”, compartieron en la cuenta oficial de X del club.

“Nico, gracias por este año junto a nosotros. Desde el compromiso que decidiste asumir esta temporada y con todas las experiencias vividas te decimos gracias, deseándote éxito en todo lo que viene. ¡Gracias por ser Cruzado!”, añadieron.

Tras ello, el futbolista compartió un partido con los hinchas, agradeciendo el cariño recibido en su regreso. “Poder haber compartido ese momento con mis amigos, con jugadores del plantel que pudieron ir. Fue lindo el momento. Me pude despedir con la gente”, señaló de entrada en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Bruno Sampieri.

Sobre su poca continuidad en el cierre del campeonato, Castillo señala que cree que esto se dio por lo ocurrido después del clásico universitario en el que el ariete encaró a los jugadores de la U y terminó golpeando una cámara de la transmisión oficial del encuentro.

“Después del clásico con la U hubo una reunión. Después de todo lo que se generó por los gestos que hice. Pude haberme excedido, fueron muchas emociones del momento, de lo que me venían diciendo desde antes. Fue todo un cúmulo de emociones. Después de eso, tuve una reunión con los dirigentes, con (José María) Buljubasich y (Juan) Tagle y siento que desde esa reunión el trato fue diferente. Cambió todo con ellos y con el cuerpo técnico. Después de eso jugué mucho menos, entonces algo pasó”, explicó.

También comentó una situación que le molestó que tuvo que ver con la dirigencia que se dio después de la reunión. “Hubo cosas que no me gustaron, que me dijeron que me molestaron, me faltaron el respeto. Que el presidente me diga que se gastaron tres, cuatro millones de pesos en llevarme a España a operarme, cosa que yo no pedí. Que te saquen en cara que fue un gasto económico para el club el llevarme allá, siendo que yo no lo pedí”, lanzó.

“A mi me llevó el cuerpo médico a ese doctor, que justo estaba en Chile, me dijeron ‘tienes esto, nosotros hacemos esto, ya hagámoslo’ y fue así. Pero yo nunca pedí ‘yo quiero operarme con ese doctor, quiero ir a operarme a España’, no, el club fue y dijo este es el doctor que te va a operar, listo”, remarcó.

“Después llegué acá y me sacaron en cara que me pagaron un pasaje. Después yo me puse a pensar, a los 19 años cuando me fui les dejé tres millones y medio de dólares. Después cuando me fui de Pumas a Benfica, les llegó una comisión. Y cuando América me compra a Benfica, les llegó otra. Entonces dices por qué de todo lo que yo le entregué al club, me van a sacar en cara cuatro o cinco millones de pesos. No sé porqué llegó el momento en que me sacaron en cara eso y fue algo que me sorprendió”, agregó.

Luego, intentó buscar motivos por los que quedó fuera de la citación para el último partido del torneo. “No sé porque Tiago Nunes no me consideró. Ahí te das cuenta de cómo están haciendo las cosas en Católica. Todo lo que pasa en la interna, el jugador de casa se siente perjudicado. Lo viví en carne propia ahora, cuando era joven. Uno se va con pena más que enojado. Con pena de cómo fueron con uno o como son con gente del club que uno sabe que daría todo por el club. No me gusta como están haciendo las cosas”, acusó