Cantó el himno de Colo Colo y tocó dos veces frente a Pelé: las desconocidas historias futboleras de Tommy Rey

Patricio Zúñiga Jorquera falleció este miércoles a los 80 años. Más conocido como Tommy Rey, fue uno de los músicos emblemáticos del movimiento de cumbia en el país. Adquirió notoriedad en la Sonora Palacios y luego en la Sonora de Tommy Rey. A lo largo de su carrera artística, el cantante tuvo una estrecha relación con el mundo del fútbol.

Uno de sus acercamientos fue a Colo Colo, en 1973, año en que el Cacique alcanzó por primera vez la final de la Copa Libertadores. En esa temporada, se grabó una versión del himno del cuadro albo, donde participó Zúñiga. El álbum tenía como portada al conjunto musical dentro de la insignia de la institución de Macul.

Mucho tiempo después, en 2009, Tommy Rey volvió a mostrar su simpatía por el equipo más laureado del país al participar de una actividad organizada por Colo Colo Sydney, en Australia, para celebrar las fiestas patrias con los chilenos que residen en el país oceánico.

Sin embargo, también tuvo alguna ligazón a Universidad de Chile. Esto porque durante las últimas horas salió a la luz un registro donde se le ve posando en su juventud junto a Leonel Sánchez, uno de los emblemas más grandes de la U.

El día que le cantó a Pelé

Mucho antes de la explosión de su fama por la cumbia, Tommy Rey tuvo un paso por la bossa nova. En 1963, Zúñiga se fue del grupo Los Peniques y fundó en Concepción junto a otros tres músicos la agrupación Los Cruzeiros.

En esa oportunidad, su grupo tuvo encuentro con Pelé, que entonces ya era conocido como el mejor futbolista del mundo. El Santos, club donde militaba la estrella brasileña, viajó a Talcahuano para enfrentar a Naval. El partido terminó en 6-0 para el elenco paulista. Sin embargo, el resultado se transformó en una anécdota para Tommy Rey.

Después del encuentro deportivo, Los Cruzeiros fueron invitados a tocar en el hotel que alojaba al Santos. En el almuerzo en el recinto interpretaron algunas canciones y en el público estaba O Rei.

“Les tocamos bossa nova y cantamos en portugués a los brasileños. Cómo se reirían. Y lo más maravilloso es que estaba Pelé. Claro, estaba Pelé, no había ni un fotógrafo, lamentablemente, ni un fotógrafo a esa hora. Para habernos sacado una foto. En ese tiempo nadie tenía cámaras fotográficas, muy difícil, pero ellos nos saludaron así y todo”, recordó Tommy Rey en una entrevista para el libro ¡Hagan un trencito! Siguiendo los pasos de la memoria cumbianchera en Chile (1949-1989).

Décadas después tuvo otro encuentro con el futbolista tres veces campeón del Mundo, sin embargo, tampoco pudo haber registro fotográfico del momento. “Después me tocó cuando estaba con La Palacios, en los últimos tiempos de La Palacios, tocamos para Pelé en el hotel Carrera. Tocamos en una fiesta de Sony, entonces ahí lo agarraron, no lo soltó la gente, nosotros que estábamos atrás del escenario no pudimos hacer nada, ni sacarnos una foto otra vez, tuvimos mala suerte con Pelé. Tampoco teníamos cámaras fotográficas en esa época”, rememoraba en el mismo texto.