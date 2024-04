Capitán del Midtjylland se rinde ante Darío Osorio y le envía recado al DT para aprovechar al chileno

Darío Osorio vive un buen momento en el fútbol danés. De la mano del Midtjylland FC ha logrado desarrollar un juego que le acomoda, ayudando en todo esto un importante desarrollo físico. Junto a su nuevo club Osorio ha conseguido marcar en seis oportunidades en el torneo local y su calidad en la definición le ha valido transformarse en el designado para ejecutar los lanzamientos penales.

De hecho, el fin de semana pasado, por esta vía, el chileno le dio la victoria a su escuadra por 1-0 en su visita contra el AGF y tomar así igualar en puntaje con Brondby el líder de la competencia gracias a la diferencia de goles.

En este tiempo Osorio ha tenido un cambio físico evidente, gracias a un aumento de la musculatura de cerca de tres kilos. “Ha sido muy intensa (la rutina de ejercicios) y he trabajado mucho para acostumbrarme a la cultura y al idioma. Al mismo tiempo que hemos jugado muchos partidos, pero me siento bien”, contó hace algunas semanas el ex jugador de Universidad de Chile.

Tras el duelo el capitán del equipo Henrik Dalsgaard tomó la palabra para referirse al triunfo y la actuación del seleccionado nacional. “Si Darío hubiese marcado uno más, habría sido una muy buena actuación. Ahora todo esta abierto. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Si cumplimos, como lo hicimos hoy especialmente en la primera mitad, podemos seguir peleando alto”, comentó.

Claro que también se dio el tiempo para aprovechar de aconsejar al técnico del equipo para que Osorio pueda desempeñarse al máximo. “Debe jugar libre. Es muy creativo y por la pegada que tiene. Tiene el talento que necesitamos, lo está haciendo muy bien”, remarcó.

Claro que esta no es la primera vez que el capitán del equipo le dedica buenas palabras al chileno. Antes lo hizo en el momento de que se confirmó la incorporación del futbolista nacional al Midtjylland. El seleccionado danés expresó que “Hay una razón por la que se ha pagado mucho dinero por Darío. Pero para mí, él es sólo un niño que se muda lejos de casa y no sabe mucho inglés”, expuso en diálogo con el sitio Tipsbladet.

Pese a esto, agregó que primero tenía que superar el proceso de adaptación. “Está claro que lleva tiempo. Aunque hay muchos aquí que pueden hablar español con él, es simplemente un gran ajuste. Cuanto más cómodo se sienta, cuantas más sesiones de entrenamiento tenga, mejor será”, planteó. Y como se ha visto en las últimas semanas, este desarrollo ha sido positivo tanto para el chileno como para el club.