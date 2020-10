Caputto se mantiene tranquilo: “Estoy firme, con mucho ánimo y ganas”

Otra vez Universidad de Chile dejó puntos en el camino. Esta vez, luego de ir ganando 2-0 a Audax Italiano y dejarse empatar. Tal como ya le ocurrió con Palestino. En total, cuatro unidades conseguidas de las últimas quince disputadas.

A pesar de magro registro, Hernán Caputto dice estar tranquilo. “Le agradezco que se preocupe de mi persona porque no se han preocupado en todo este tiempo. Estoy firme, con mucho ánimo y ganas. Estoy donde quiero estar, independiente de que no puedan salir las cosas como uno quiera”, señaló en conferencia tras la igualdad con los itálicos.

Sobre su continuidad, ya no tan segura como hace algunos meses, el ex arquero agregó: “Jugué cuatro años en este club, sé más o menos cómo es en cuanto a la caja de resonancia. No estoy agotado para nada, ni bajo de ánimo. Uno quiere ganarlo y por eso le da bronca. Hay cosas que no sé, son rumores, serán verdad, no serán verdad, no puedo generar comentarios de esto. Es una pregunta más para la parte directiva”.

En su análisis del partido, el DT expuso que “el primer tiempo hicimos un partido desde lo que propusimos y lo que queríamos y el segundo cedimos terreno, nos llegaron y nos empataron. Independiente del hombre menos, en el segundo tiempo tuvimos que habernos posicionado mejor”.

Señaló como “indudable” la influencia del hombre de menos tras la expulsión de Nicolás Guerra y fue tajante cuando le hicieron una apreciación sobre el resultado final, que pudo haber favorecido al Audax: “Me parece no correcto decir “la sacaron barata”, desde lo periodístico. Para mí, debimos haber ganado el partido. Las líneas no estaban tan atrás”.

Otro que habló tras el cotejo fue Joaquín Larrivey, autor de los dos tantos del elenco azul. “La única evaluación que hago es que claramente, el jugar con diez es una desventaja muy importante. Ellos la aprovecharon. Hasta el 2-1 lo veníamos controlando bien, defendiendo bien. Hicieron el 2-1, empezaron a agarrar confianza y nosotros a perderla. El 2-2 creo que es justo”, dijo.

Y agregó: “Hay cosas muy buenas que hicimos hoy, sobre todo el primer tiempo. A partir de ahí tenemos cosas que reforzar. El resultado es una tristeza porque lo teníamos en la mano, estamos en una situación que tenemos que conseguir puntos de a tres”.