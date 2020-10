El sufrimiento no suelta a Caputto ni a la U

Cinco partidos. Un triunfo contra el colista, tres derrotas y un empate. El resumen de una racha que tiene a Universidad de Chile en un mar de nervios. Y que llena de preguntas a quienes controlan el club. El 2-2 ante Audax Italiano, después de ir ganando 2-0, solo reconfirmó el presente agitado que vive el cuadro del chuncho, en un cierre de primera rueda muy deficiente.

La presión sobre la U y especialmente sobre Caputto, en medio de tantas versiones que hablan de candidatos que rondan el CDA para tomar la banca. Ganar era el desde para el duelo con los itálicos y por eso el gol de penal de Joaquín Larrivey (10′) llevó tranquilidad a los locales. La mano ingenua de Crovetto se tradujo en el marcador y también en el funcionamiento de los azules, que presentaron nuevo esquema en El Teniente de Rancagua.

Cuatro en el fondo, dos volante de mucho tránsito (Moya y Espinoza), un enganche (Montillo) y tres delanteros (Rodríguez, Larrivey y Guerra). La posición del lateral argentino era lo más llamativo, por más que en pasajes de partidos previos ya había cumplido esa función. Con la ventaja, todo se acomodó mejor en las filas estudiantiles. Y Audax, con un mediocampo muy poblado, la verdad es que tampoco ofrecía muchas alternativas para romper ese balance, más allá de constantes pasadas de Crovetto por la banda izquierda, casi siempre terminadas de forma incorrecta por el zurdo.

Sufrió poco y nada la U en el primer tiempo, sin ser un cuadro avasallador. Y eso que el desorden de los verdes dejaba espacios impensados para la creación de Montillo, que en en más de una acción se vio corriendo sin marca. El único momento amargo antes del descanso se dio justamente por la lesión muscular de la ardilla, que le obligó a salir del partido. Caputto miró a la banca y confirmó que no tiene reemplazo para el 10, así que improvisó con Jimmy Martínez. No le salió tan mal la movida, porque en su primer contacto con la pelota el ex Huachipato habilitó a Larrivey para que el argentino llegara a los 14 tantos en el campeonato local.

Los líos para Universidad de Chile llegaron en el segundo tiempo, partiendo por la irresponsable expulsión de Nico Guerra (doble amarilla por dos faltas sin sentido en cosa de minutos). Un pasaje que cambió todo. A la U se le perdió la pelota. Y cuando la encontraba, le duraba muy poco en su poder. Curioso, el cuadro de Caputto perdió un delantero, pero los desajustes se dieron en el bloque defensivo. Dudas que el DT no pudo resolver desde la banca.

En contraste, Paqui Meneghini hizo movidas para ganar el partido. Abrió la cancha y ganó velocidad con los ingresos de Lavandeira y Nico Orellana. Su dominió creció y la confianza se reforzó con el descuento del propio Lavandeira (71′). Ya la jornada se volvió negra para los azules cuando cinco minutos después Henríquez decretó la paridad. La U desnudada, otra vez, y sin argumentos ni energías para recuperar un triunfo para que parecía firmado al final del primer tiempo.

La tranquilidad de Caputto se convirtió en pesadilla. Justo cuando se filtra su evaluación, cuando circulan reemplazantes, su equipo sufre un resultado sacatécnicos. Un empate que acentúa las tensiones internas y las frustraciones en el club. Era la oportunidad de subir en la tabla, de sumar puntos claves. Y la respuesta de la U y su entrenador fue muy deficiente.

FICHA PARTIDO

U. de Chile 2: F. De Paul; A. Barrios, O. González, L. Casanova, J. Beausejour; C. Moya, G. Espinoza (78′, S. Galani); W. Montillo (45′, J. Martínez); M. Rodríguez (88′, S. Contreras), J. Larrivey (78′, A. Henríquez), N. Guerra. DT: H. Caputto.

A. Italiano 2: J. Devecchi; O. Bozzo, M. Fernández, F. Torres; B. Figueroa, J. Henríquez, L. Cabrera (78′, J. Ramírez), D. Torres, N. Crovetto (58′, P. Lavandeira); A. Delgado, R. Holgado. DT: F. Meneghini.

Goles: 1-0, 10′: Larrivey marca de penal tras mano cobrada a Crovetto; 2-0, 45+1′: Larrivey coloca el balón pegado a un poste tras pase de Martínez; 2-1, 71′: Lavandeira conecta un centro de balón detenido desde la derecha; 2-2, 77′: Henríquez define con derechazo al palo del arquero.

Árbitro: Piero Mazza. Amonestó a Guerra, De Paul, Barrios, Galani (U); Crovetto, Cabrera, Fernández (AI). A los 53′ expulsó a Guerra por doble amarilla. A los 90+4′ expulsa a D. Torres por conducta violenta.

Estadio El Teniente (Rancagua): sin público.