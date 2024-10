Carlos Alcaraz recupera el número dos del mundo y va por Jannik Sinner en la final de Beijing

El ATP 500 de Beijing tendrá su final soñada. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se medirán en la definición por el título. El italiano venció al sorprendente jugador chino Bu Yunchaokete por 6-3 y 7-6 (3), mientras que el español superó por 7-5 y 6-3 al ruso Daniil Medvevev.

El triunfo del murciano fue especialmente valioso, pues fue la confirmación de que la mala racha que inició tras la final de los Juegos Olímpicos es cosa del pasado. En la capital china ha mostrado un tenis muy sólido y no ha perdido sets en lo que va del torneo.

Por otra parte, la victoria le permitirá recuperar el número dos del mundo, desplazando al alemán Alexander Zverev, aunque lejos de Sinner, quien se consolida en el máximo sitial del ranking planetario y buscará su séptima corona de la temporada.

“Tengo mucha fe en la manera en la que estoy jugando y en cómo me estoy encontrando en la pista. Físicamente estoy bien y creo que puedo ganarle a quien se ponga delante. Los demás pueden confiar en ti, pero lo importante es que tú confías en ti mismo. Así que, quien se ponga delante, tengo mucha fe de poder ganarle”, expresó Alcaraz tras su sólida victoria.

Definición de alto vuelo

A pesar de los tiempos áridos que vive tras la apelación de la WADA por su caso de dopaje, Jannik Sinner mantiene una racha excepcional de 15 victorias consecutivas que incluyen el título del US Open y del Masters 1000 de Cincinnati. “Ha sido un partido muy duro, no conocía a Bu y no sabía qué esperar al principio. Jugué un buen tenis en el primer set, luego perdí un poco de intensidad en el segundo”, dijo tras su victoria.

Sobre su desafío ante Alcaraz, este miércoles a las 06.00 de Chile, el transalpino fue claro. “Estoy feliz de volver a estar en la final en Pekín este año. Con Alcaraz será diferente, evidentemente nos conocemos muy bien. Pero ahora solo voy a pensar en el partido de mañana. Cada partido entre nosotros es diferente y las situaciones en la pista pueden ser diferentes. Mientras tanto, estoy disfrutando de esta final, jugar finales siempre es un gran momento. Espero que mañana sea un buen partido”, cerró.

El historial de enfrentamientos en torneos ATP indica que la balanza está levemente inclinada para el español, quien se impuso en cinco de los nueve duelos. El último cruce fue en las semifinales de Roland Garros, donde el pupilo de Juan Carlos Ferrero se impuso por 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3.

Curiosamente solo una vez se han enfrentado en una final. Fue en la del ATP 250 de Umag en 2022, donde Sinner se quedó con el trofeo tras imponerse por 6-7(5), 6-1 y 6-1.