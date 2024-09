La AMA apela en el caso de dopaje de Jannik Sinner y pide una sanción de hasta dos años

El caso de dopaje de Jannik Sinner (1° del ranking ATP )continúa remeciendo al circuito. La controversia está lejos de cerrarse. Hace más de un mes, la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (AIT, por su sigla en inglés) reveló que un tribunal independiente decidió absolver al italiano tras dar positivo por clostebol. Sin embargo, este sábado, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció que ha presentado una apelación.

El tenista escapó de cualquier castigo mayor, como la suspensión, tras dar positivo en la sustancia prohibida al argumentar que no tuvo responsabilidad.

En ese sentido, la AMA considera que “la conclusión de ausencia de culpa o negligencia no era correcta a la luz de las normas aplicables”. Es por eso que buscará un castigo mayor, específicamente, “un periodo de suspensión de uno a dos años”.

Eso sí, no solicita la descalificación de ningún resultado de Sinner, en particular los de Miami, Cincinnati y el US Open. “Como este asunto está ahora pendiente ante el TAS, la AMA no hará más comentarios en este momento”, sentenció el organismo.

Sinner se pronuncia

Sinner dio positivo en los controles de marzo, fecha en la que se estaba realizando el Masters 1000 de Indian Wells. Pese a su inocencia, sí recibió una sanción. El nacido en San Candido fue castigado con el prize money y los puntos ganados en el certamen, donde alcanzó las semifinales y cayó ante Carlos Alcaraz (3°), quien justamente fue quien se coronó en el torneo que se disputa en California.

La suma de dinero que debió devolver asciende a 325 mil dólares, es decir, casi 300 millones de pesos. Por otro lado, fueron descontados 400 puntos del escalafón mundial, correspondientes tras llegar a la ronda de los cuatro mejores del certamen.

Ahora, su castigo podría ser mayor. Ante eso, Sinner no tardó en pronunciarse. “Obviamente estoy muy decepcionado con esta apelación, me ha sorprendido mucho porque tuvimos tres audiencias durante todo el proceso con la ITIA y las tres fueron positivas para mí. No me lo esperaba, la verdad”, indicó tras vencer a Roman Safiullin (69°) en los octavos de final del ATP 500 de Pekín.

“Me informaron hace dos días de que iban a presentar este recurso y me dijeron que hoy se haría pública la noticia. No sé, quizás en la Agencia Mundial Antidopaje solo quieran asegurarse de que todo es correcto, pero ha sido una sorpresa para mí. Hay cosas que no se pueden controlar”, sentenció.