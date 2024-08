El mundo del tenis explota contra Sinner tras el perdonazo a su dopaje: “Diferentes reglas para diferentes jugadores”

El tenis vive una de las polémicas más grandes del último tiempo. El caso de dopaje de Jannik Sinner remece al circuito. El actual número uno del mundo escapó de cualquier castigo tras dar positivo en clostebol, un esteroide anabolizante que se encuentra habitualmente en cremas y pomadas para tratar lesiones cutáneas.

El italiano dio dos veces positivo, pero la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) reveló que un tribunal independiente convocado por Sport Resolutions determinó que no tiene culpa ni negligencia en las dos violaciones al reglamento.

Sinner solo perderá los puntos ganados en el ranking y el dinero ganado en Indian Wells, certamen disputado en marzo y donde se comprobó su dopaje. Sin embargo, su absolución desató los cuestionamientos en el mundo del tenis. Se trata del actual mejor jugador del planeta y una de los rostros más reconocidos de la actualidad.

El siempre polémico Nick Kyrgios (exnúmero 13°) no tardó en lanzar sus dardos. “Ridículo, sin importar si fue accidental o planeado. Te sometes dos veces a un control con una sustancia prohibida (esteroides)... deberías estar fuera dos años. Tu rendimiento fue mejorado. Crema de masaje... Sí, bueno”, señaló.

El australiano continuó con sus descargos luego de que algunos usuarios comentaran su crítica inicial. “(Si no mejoró su rendimiento), entonces, ¿por qué le quitaron el dinero del premio y los puntos de Indian Wells? ¿Hizo algo mal o no? Porque dijeron que había dado negativo en los dos tests”, argumentó.

“¿Accidental? ¿De verdad crees que el fisioterapeuta le puso crema de fisioterapia en un corte que le hizo fallar en dos pruebas de esteroides anabólicos?”, cuestionó.

El mundo del tenis estalla contra Sinner

El canadiense Denis Shapovalov (105°), exnúmero diez del mundo, también se refirió a la polémica. “No me puedo imaginar lo que cualquier otro jugador que ha sido penalizado por sustancias contaminadas está sintiendo ahora mismo. Diferentes reglas para diferentes jugadores”, indicó.

A él también se sumaron otros tenistas. El francés Lucas Pouille (151° y otrora número 10) señaló: “Quizá deberían dejar de tomarnos por idiotas ¿No? ¿Qué pasa con los jugadores que fueron sancionados solo por no presentarse tres veces a un control por sorpresa y nunca dieron positivo?”, señaló. Mientras que el portugués Gastao Elías (310°) fue tajante: “¡El tenis es oficialmente un chiste!”, dijo.

El canadiense Vasek Pospisil (609° y otrora 25°) también fue tajante. “Es aún peor ahora que se están dando ‘errores de presentación’ y retrocediendo meses para ver dónde cometiste errores en los detalles de tus presentaciones. Ya me pasó cuando puse la dirección y la hora correctas... nunca vinieron a hacerme la prueba, pero luego vieron que mi entrada ‘en competición’ vs. ‘fuera de competición’ no era precisa. Retrocedieron dos meses para darme un aviso por ello. Apelé y no fue revocado. Entonces puedes tener dos errores de presentación y una no comparecencia y ser castigado por dos años”, consignó.

El estadounidense Tennys Sandgren (335°, otrora 61°), en tanto, no se guardó nada: “Esto es ridículo jajaja esteroides de segunda mano a través de un masaje?? ATP siempre busca a sus generadores de dinero. Bueno para los negocios, malo para la transparencia y la integridad”, señaló.

Y si bien dejaron establecido que la decisión de la ITIA está sujeta a la apelación por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la Agencia Italiana Antidopaje (NADO Italia), los comentarios cuestionan directamente la influencia de Sinner. El tenista de 23 años es relacionado con Andrea Gaudenzi, extenista italiano que actualmente preside la ATP.

A eso se suma el antecedente del también italiano Marco Bortolotti, que en el presente año logró demostrar que su dopaje, por la misma sustancia, habría ocurrido de manera accidental.