Carlos Sainz se impone en un Gran Premio de Australia marcado por el desafortunado abandono de Verstappen

Una gran jornada tuvo Ferrari en el Gran Premio de Australia que se llevó a cabo en la madrugada de este domingo. Carlos Sainz consiguió imponerse en la carrera tras completar las 58 vueltas del circuito de Albert Park.

Segundo, quedó ubicado su compañero Charles Leclerc, mientras que el tercer lugar fue para Lando Norris del equipo McLaren.

Todo esto se logró en parte por un desafortunado abandono de Max Verstappen durante el quinto giro. Un problema en los frenos obligó el temprano abandono del piloto neerlandés.

Por otro lado, los Mercedes tampoco pudieron ver la bandera a cuadros. Lewis Hamilton tuvo problemas mecánicos que lo dejaron fuera en el 15° giro, mientras que su compañero George Russel terminó contra el muro en la última vuelta.

“Ha sido una buena carrera”, reconoció Sainz al final. “Me he sentido muy bien en todo momento, aunque estoy un poco tieso la verdad, no ha sido muy fácil desde el punto de vista físico. Pero siempre he podido gestionar el ritmo, los neumáticos. Ha sido una carrera dura, pero estoy contento y orgulloso del trabajo realizado por el equipo y estoy orgulloso de haber ganado con Charles segundo, porque eso demuestra lo mucho que hemos trabajado y lo loca que es la vida. Conseguí el podio en Bahréin, luego la apendicitis en Jeddah y la victoria de vuelta. Una montaña rusa, pero estoy exultante. A estas alturas recomendaría a todo el mundo que se operara de apendicitis...”, bromeó el español.

“Diría que sabía que podía ganar desde la segunda vuelta. Ayer ya sabía que tenía ritmo y que podía gestionar los neumáticos de la mejor manera posible. Siempre existía el riesgo de una bandera roja o un Safety Car. Siempre lo tuve en mente, porque siempre puede pasar aquí en Melbourne. Lo siento mucho por George (Russell, que tuvo un fuerte accidente en la curva 6 en la última vuelta), espero que esté bien. Pensé que había sido una mala caída. Pero ganar, llegar al final... ha sido precioso”, complementó.

Por su parte, Max Verstappen comentó cuál fue el problema que provocó su abandono. “El freno trasero derecho se me quedó atascado desde que se apagó el semáforo, así que la temperatura siguió aumentando hasta que, por supuesto, se incendió”.

“Tuve ese momento después de la primera vuelta, pero entonces ya la temperatura estaba aumentando y aumentando, por lo que sólo funcionaba como un freno de mano. Pero, por supuesto, yo no sabía que estaban pasando esas cosas. Sólo sentía que el problema era que el equilibrio del coche estaba mal”, continuó.

Debido a este fallo, Verstappen puso fin a una racha de 34 carreras consecutivas sin retiros. De hecho, como coincidencia, la última vez que no pudo completar una carrera también fue en Albert Park, en 2022.

“Por supuesto, tuvimos muchas buenas carreras seguidas, mucha buena fiabilidad. Sabía que llegaría el día en que acabaría retirándome y, por desgracia, ese día ha sido hoy”, dijo.

“Acabamos de tener una racha muy buena de dos años, así que eso ya es bastante impresionante. Por supuesto, nunca te gusta que ocurra, pero ahora es más importante que entendamos por qué”, agregó.