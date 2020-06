Cartelera de martes: un choque fuerte ante Alemania

Alemania Federal vs. Chile, 12.20 por CDF Básico y CDF HD

Después del desafortunado debut ante Austria, el equipo dirigido por Luis Santibáñez enfrentaba al mayor desafío del Grupo 2 del Mundial de España ’82. Germanos y chilenos se enfrentaban por tercera vez en citas de esta magnitud y la Roja busca sus primeros puntos ante ellos. Se jugó el 20 de junio de 1982 en El Molinón, de Gijón, ante 42 mil espectadores.

Novak Djokovic vs. Andy Murray, 8.30 por ESPN

Sigue la revisión diaria que hace el canal internacional a las finales de Roland Garros. Esta vez, la definición de la edición 2016 entre el serbio y el escocés.

Real Madrid vs. Barcelona, 9.00 por Fox Sports 3

Partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa de la temporada 2010-2011, jugado en el Santiago Bernabéu el 27 de abril de 2011.

Octavos de final de Sudáfrica 2010, desde las 9.00 por DirecTV Sports 610 y 1610

Especial con tres de los partidos de la segunda fase de la cita en África: Uruguay vs. Corea del Sur (9.00), Alemania vs. Inglaterra (14.30) y Argentina vs. México (20.00)

Huachipato vs. Colo Colo, 10.30 por CDF Básico y CDF HD

Última fecha del Torneo Transición 2017 y en Talcahuano los albos buscan su 32ª estrella. A la misma hora, jugaban como locales Unión Española y Universidad de Chile, también con opciones de ser campeones.

Gran Premio de Rusia 2017, 15.00 por Fox Sports 3

La cuarta fecha del calendario de la Fórmula Uno partiría con Sebastian Vettel desde la pole pero tendría un ganador histórico.

The Bad Boys, 17.00 por ESPN Extra

Un reportaje de la serie 30 for 30 donde a través de entrevistas los espectadores se enteran de lo hecho por Detroit Pistones de finales de los 80.

And We Go Green, 21.00 por Fox Sports 3

El documental producido por Leonardo di Caprio que muestra los orígenes y el desarrollo de la Fórmula E, la serie de autos eléctricos que ha tenido fechas en Chile.

Superbike 2000: Donington 2, 23.00 por Fox Sports 3

La fecha disputada el 14 de mayo de ese año 2000 del campeonato Mundial FIM de motocicletas de serie.