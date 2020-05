Cartelera de sábado: a la memoria del equipo de Jozic

Colo Colo Campeón Copa Libertadores 1991, 18.30 por ESPN2

Un reportaje especial a la campaña del único triunfo chileno en el máximo torneo de clubes de Sudamérica. La emisión incluye la voz de los protagonistas e imágenes del certamen de 1991, marcado por los resultados como local, el polémico duelo ante Boca Juniors en el Estadio Monumental y la histórica final contra Olimpia de Paraguay.

Rusia vs. República Checa, 11.00 por DirecTV Sports 610 y 1610

Con este partido de la primera ronda comienza el recuerdo diario de la señal satelital de la Eurocopa 2012, disputada de manera conjunta en Polonia y Ucrania.

Roger Federer vs. David Nalbandian, 12.30 por ESPN

Otro choque entre el tenista suizo y el argentino, esta vez por la final del Madrid Open 2007.

Chile en Inglaterra 1966, 14.00 por CDF Premium y CDF HD

Maratón con los tres partidos de la Roja en el Mundial británico: ante Italia (16.00) Corea del Norte (17.40) y la Unión Soviética (19.20).

Nine For IX: No Limits, 17.00 por ESPN Extra

La historia de la francesa Audrey Mestre, quien encontró la libertad en el océano. Amor, buceo y tragedia.

Argentina vs. Nigeria, 18.00 por DirecTV Sports 612 y 1612

Se miden por la última fecha del Grupo D del Mundial de Rusia 2018. En San Petersburgo, solo uno podrá acceder a los octavos de final

Colonial 2000, 18.00 por Golf Channel

Con el resumen del campeonato del PGA Tour, el canal especializado comienza una seguidilla de transmisiones para destacar la figura del estadounidense Phil Mickelson.

EN VIVO UFC 249, 18.30 por Fox Sports Premium

Otro de los escasos eventos en vivo. Se reactivan las artes marciales mixtas con dos peleas estelares de campeonato: Tony Ferguson vs. Justin Gaethje y Henry Cejudo vs. Dominick Cruz. Antes, algunos combates preliminares.

Argentina vs. Chile, 19.30 por CDO Premium

Final de la Copa Murano 2018 de vóleibol masculino, disputada en marzo de ese año en Santiago.

Francia vs. Argentina, 20.00 por DirecTV Sports 610 y 1610

Juegan en Kazán por los cuartos de final del Mundial de fútbol de Rusia 2018.

Juventus vs. Real Madrid, 21.00 por Fox Sports Chile

El partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa 2014-2015.

Golden State Warriors vs. Toronto Raptors, 21.00 por ESPN Extra

El partido 5 de las finales de la NBA 2019.

River Campeón Copa Libertadores 2018, 21.00 por TyC

Revisión a la campaña de los Millonarios en la penúltima edición del torneo subcontinental.