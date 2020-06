Cartelera: Niemann vuelve a la cancha y el fútbol ya no para

RBC Heritage, 15.00 por ESPN3 y Golf Channel

La primera ronda del campeonato del PGA Tour que se disputa en Hilton Head Carolina del Sur. Joaquín Niemann será uno de los jugadores en este segundo campeonato del PGA Tour después del paréntesis por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.

Fútbol en vivo

España

Alavés vs. Real Sociedad, 13.30 por DirecTV Sports 610

Real Madrid vs. Valencia, 15.50 por ESPN2

Segunda: Numancia vs. Cádiz, 13.30 por DirecTV Sports 613

Segunda: Alcorcón vs. Sporting, 15.30 por DirecTV Sports 613

Los dos duelos de la Liga podrán verse a través de dos canales distintos. Es la oportunidad de ver al Real Madrid, pero también a la Real Sociedad, que se aferra a la posibilidad de entrar a la Liga de Campeones.

Alemania

Leipzig vs. Dusseldorf, 15.00 por Fox Sports 2

Los locales están bien ubicados en la tabla, mientras que la visita lucha por no descender.

Portugal

Sporting de Lisboa vs. Tondela, 16.10 por ESPN

Los capitalinos enfrentan la fecha 27 de la Liga en ubicaciones de Europa League.

Fútbol de recuerdo

Audax Italiano vs. Palestino, 10.35 por CDF

La final de ida de la Copa Chile 2018.

U. Católica vs. U. de Chile, 12.20 por CDF

La final de la Copa Chile 2013 disputada en el Germán Becker de Temuco.

LDU vs. Fluminense, 20.00 por DirecTV Sports 610

La final de ida de la Copa Sudamericana 2009.

Racing vs. Newell’s, 21.00 por TyC

El juego por la liga argentina disputado el 28 de febrero pasado, que jugaron Mena, Díaz y Arias.

Historias y otros deportes

Win Win, 13.06 por Fox Comedy

Un abogado se transforma en entrenador de lucha olímpica para mantener a su familia.

Gran Premio de Gran Bretaña 2016, 14.00 por Fox Sports 3

La décima fecha de esa temporada de la Fórmula Uno, disputada en Silverstone.

A los 27 Años, 20.00 por ESPN3

El ascenso y retiro del piloto el MotoGP Casey Stoner.

Argentina Sub 19 vs. Chile Sub 23, 22.00 por CDO Premium

Partido de vóleibol disputado el 25 de mayo de 2017 en el marco de un cuadrangular internacional.