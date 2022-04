Castigos severos y reformulación del arbitraje: los clubes rayan la cancha tras el informe que acusa conspiración contra Javier Castrilli

El informe del Oficial de Cumplimiento de la ANFP, Miguel Ángel Valdés, que da cuenta de una conspiración para desestabilizar a Javier Castrilli como explicación para la actuación del juez Francisco Gilabert después del controvertido arbitraje en el partido entre Huachipato y Copiapó inquieta a los clubes del fútbol chileno. Sus presidentes valoran las conclusiones, pero aseguran que queda mucho por aclarar. En ese marco, debaten y exigen medidas ejemplarizadoras, aunque se dividen respecto de un aspecto clave en la discusión, sobre todo después de las conclusiones de las indagatorias: el eventual retorno del argentino a la testera de la Comisión de Árbitros.

La mayoría aboga por una profunda reestructuración, por dolorosa que resulte, caiga quien caiga. “El resultado de la investigación del Oficial de Cumplimiento dejó a las claras que algunos personajes del arbitraje nacional no pueden seguir en la actividad. Lo acontecido es de una gravedad institucional extrema. Es necesario de manera urgente una profunda reestructuración. Castrilli tuvo el interés de concretarlo. Este es el momento. ”, apunta, a modo de ejemplo, Raúl Delgado, timonel de San Felipe

“Estamos pasando una crisis histórica del arbitraje. En probidad, en nivel, cada vez son peores. Nunca me había tocado, en 15 años, ver un nivel tan bajo. O este tipo de problemas. Hay que reformular el arbitraje. Obviamente, investigar a fondo, que no quede nada en el tintero y sacar lo que haya que sacar. Hay que investigar a fondo. Imagino que no todos están metidos en cosas extrañas. Hay que dejar a los mejores, a gente capaz, que sirva”, coincide Cesare Rossi, quien encabeza a Deportes Iquique y es uno de los dirigentes de más larga permanencia en el Consejo.

Castrilli divide

Si bien Castrilli aparece como la víctima de un complot en el informe, lo que ha llevado a que la ANFP llegue a evaluar incluso la posibilidad de su retorno al cargo que detentaba y del que fue despedido después del estallido del escándalo, lo concreto es que el nombre del transandino no genera consenso. Y menos la posibilidad de que vuelva al puesto. “Hay que elegir a los mejores. El directorio tiene las facultades para hacerlo. Siendo los mejores, van a ser transparentes. La continuidad de Castrilli depende del directorio. La investigación dejó claro donde se habían efectuado los llamados que no correspondían. Las declaraciones de los árbitros no coincidían con la verdad. Aún así, creo que las relaciones entre Castrilli y el directorio quedaron dañadas. Es difícil que vuelva”, advierte Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido.

Castrilli, en el duelo entre Magallanes y Santa Cruz, por la Primera B.

“Es la ANFP la que debe buscar a las personas más probas y te tengan experiencia y le den un prestigio al arbitraje. Se tiene que investigar a fondo. Lo que se supone que sabe Castrilli se tiene que investigar. No me disgustaría que siga al mando, si se siente capaz, pero es el directorio de la ANFP es el que sabe”, plantea, a su turno, Rossi.

Más categórico es Fernando Ramírez, máxima autoridad de Cobreloa. “No estoy de acuerdo con que vuelva Castrilli. Siento que se ha ensuciado bastante al fútbol y al arbitraje. Sea por culpa de él o no, el arbitraje chileno deja harto que desear. Hay que hacer muchas mejoras. Su vuelta no es algo que me interese, la verdad. No tuve la opción de conocerlo, pero, como en todo orden de cosas, se dicen cosas buenas y malas de él. Entonces, es mejor evitar cualquier flanco de dudas”, sostiene el dirigente minero.

Caiga quien caiga

En lo que sí hay consenso es en que deben aplicarse fuertes castigos a los culpables, independientemente de quienes se trate. “Lo importante será no aceptar presiones o huelgas ante las decisiones. Lo ocurrido genera cualquier tipo de duda. Lo árbitros honestos y capaces no deben estar preocupados. En cambio, aquellos que sembraron dudas con esta salvaje operación para dejar afuera a Castrilli, deberían comenzar a recapacitar y darse cuenta que están en una situación muy delicada”, advierte Delgado.

Rossi, en tanto, aboga por una reestructuración de la Comisión de Árbitros. “Hay que terminar la investigación, llegar a fondo y elegir a gente con experiencia. No me gustaría dar nombres. Es la ANFP la que debe buscar a las personas más probas, que tenga la mayor experiencia y que le dé prestigio al arbitraje. O que se lo devuelva, porque en estas semanas se ha perdido bastante”, apunta el dirigente nortino, quien también espera sostener una comunicación más fluida con el directorio de Milad. “Nosotros, en el extremo norte, es poco lo que sabemos. Hace un par de semanas informaron lo que estaba sucediendo, pero detalles, por razones obvias, no han dado, porque es parte de lo que se tiene que investigar.”, apunta.

Ramírez pide acciones concretas. “La comisión tiene que hacer su trabajo. Nosotros, como club, no es mucho lo que podamos hacer, salvo dar algunas recomendaciones, pero este el momento en el que tiene que actuar el directorio y tomar medidas. Todo lo que se vivió es lamentable. No puede volver a suceder. Se tiene que seguir investigando. Llegar, al fondo y que se dé claridad”, solicita.

“Lo tiene que ver el directorio. Ellos son los encargados de organizar el sistema de arbitraje. No nos corresponde a nosotros dar ideas, pero no ha habido la instancia. Pero de que hay que hacer un trabajo con el sistema arbitral, hay que hacerlo, lo antes posible. De eso no hay dudas”, concluye Contador, el timonel coquimbano.