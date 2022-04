Nuevos audios revelan que Piqué le pidió al presidente de la federación española ir a Tokio 2020: “Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi”

Después de la filtración de audios y documentos que establecieron que Gerard Piqué, a través de su empresa Kosmos, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) consiguieron llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita, El Confidencial reveló nuevos audios en el que el defensor del Barcelona le solicitó a Luis Rubiales interceder con el técnico de la selección Sub 21 para estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En las grabaciones enviadas el 22 de junio de 2019, tras la clasificación de conjunto hispano, Piqué envió un mensaje a Rubiales, pidiendo extrema confidencialidad. “Qué pasa, Rubi, ¿cómo estás? Estoy aquí en Bahamas y acabo de ver el partido de la sub-21 contra Polonia, ¡qué partidazo, hostia! Mira que la tenían difícil, ¿eh? ¡Dios! Cómo se han clasificado para los Juegos Olímpicos… Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos. Y la tenemos que mantener muy en secreto, tío”.

Tras este encuentro, y en plenas negociaciones para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita, el presidente de la federación hispana accedió a la petición. “Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster [de la Fuente], si él confía, quiere y tira palante, yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta a la [selección] absoluta, que te necesitamos más [...] Yo encantado de echar una mano ahí”.

Este llamado se da pues el reglamento de los Juegos Olímpicos permiten que cada selección pueda contar con hasta tres jugadores mayores de 23 años para completar la nómina. Así Piqué, con 32 años en ese entonces, peleaba por uno de esos cupos.

“Rubi, sobre todo, si mañana hablas con el entrenador de la sub-21, mantenedlo superconfidencial. Si se lo puedes decir, que sea algo entre nosotros, que no lo sabe nadie más [...] Si esto se filtra, va a haber otros jugadores que van a querer ir y va a ser un problema para él [de la Fuente] también”, planteó el futbolista.

El interés de Sergio Ramos

Meses más tarde Sergio Ramos se sumó un nuevo jugador interesado en estar presente en la cita de los anillos, claro que esa idea fue expresada de forma pública con la aparición de una noticia en el diario El Mundo.

Ante esto, Piqué consultó a Rubiales si sabía algo de esto, y obtuvo como respuesta: “Primera noticia. Ni idea. Palabra que me he quedado de piedra. Y hoy he estado con él [Sergio Ramos]. No creo que sea verdad”.

Pero dos días después el presidente de la RFEF se contactó con el jugador azulgrana para confirmar el interés de Ramos, siendo criticado por su actuar. “Geri, esto que me dijiste de Sergio [Ramos], me huele que es verdad, porque me han dicho que quiere hablar conmigo. Te contaré cosas”. La respuesta de Piqué fue clara: “lo de filtrarlo primero [a la prensa] para meter presión es mucho su estilo [refiriéndose a Ramos]”.

Al final todo fue frenado por la pandemia y la reprogramación de los Juegos Olímpicos para 2021. Al momento de la realización de los Juegos Ramos arrastraba una lesión en la pantorrilla y se quedó fuera al igual que Piqué. Así, el llamado del técnico Luis de la Fuente incluyó a Dani Ceballos, Marco Asensio y Mikel Merino como los jugadores mayores de 23 años que disputaron el torneo y que les permitió llevarse la medalla de plata tras caer en la final contra Brasil.