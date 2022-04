Martín Lasarte: “Nuestro gol en la Copa América fue el abrazo entre Bravo y Vidal”

Ya fuera de la presión de estar dirigiendo a la selección chilena y de vuelta en Uruguay, Martín Lasarte aprovechó para referirse a su paso como técnico de la Roja. En una entrevista en el programa 100% deporte de radio Sport 890 el DT repasó algunos hitos en su paso por El Equipo de Todos como la reconciliación de Arturo Vidal con Claudio Bravo y la eliminación del Mundial de Qatar.

“El debut oficial fue en junio del 2021 ante Argentina en Santiago del Estero, empatando 1-1. Luego vino la igualdad ante Bolivia, donde en la conferencia posterior dije que, por el trámite del partido, el fútbol nos debe una, expresión que en mi carrera sólo había dicho una vez cuando con la Universidad Católica quedamos afuera en semifinales de la Sudamericana ante Sao Paulo en el 2012″, comenzó señalando.

Luego de ello llegó la participación de Chile en la Copa América de Brasil. Sobre este torneo enfatizó que el mayor logro conseguido fue recomponer la relación entre Claudio Bravo y Arturo Vidal.

“Lo más importante era poder zanjar y zurcir una situación que estaba totalmente fracturada que era la relación Arturo Vidal y los jugadores que lo seguían con Claudio Bravo y los que lo seguían. Era una situación complicada”, reconoció.

“Y se logró. Nuestro gol en la Copa América fue el abrazo entre Bravo y Vidal, más allá de que para afuera suene tonto y poco, para nosotros fue muy importante. Fue un tema zanjado real, no sólo para afuera, ellos recompusieron su relación, no sé si hoy son como hermanos como eran antes pero sí volvieron a tener una amistad”, complementó.

A su vez, reconoció que esta fractura llegó a complicar a Reinaldo Rueda. “Antes no se había podido zanjar esa situación, de hecho Reinaldo Rueda había llegado a no convocar en algún partido a Bravo para que no estuviera con Arturo”.

En esta resolución fue clave las conversaciones que sostuvo con ambos por separado. “Hubo muchas generosidad de ellos también”, reconoció.

El abrazo entre Arturo Vidal y Claudio Bravo en medio de la Copa América de Brasil.

Otro hecho que marcó la Copa América fue la incorporación de Ben Brereton como seleccionado y el llamado de Robbie Robinson que al final no resultó como se esperaba. “Medía 1,88 y jugaba directo, y nosotros teníamos que tener una alternativa diferente, lo trajimos y fue extraordinario. Siempre con una sonrisa y dispuesto, se pudo adaptar a diferencia de Robbie Robinson, quien no se adaptó nada; a Robinson lo trajimos y sufrió, pasó mal y lo tuvimos que liberar, le dijimos que se fuera tranquilo”.

La eliminación de Qatar

Otro de los puntos que trató fue el término del proceso de las Eliminatorias que dejó a Chile en el séptimo lugar de la tabla y cómo enfrentó el plantel el último duelo contra Uruguay mientras se peleaba el cupo al repechaje.

“Fundamentalmente no logramos el objetivo de ir al Mundial por los partidos de local. Por ejemplo, nos faltó ese partido ante Bolivia. Frente a Ecuador en noviembre del año pasado nos echaron a Vidal a los diez minutos y tuvimos que sacar a Alexis por lesión a los 40′. No había manera de suplir a dos jugadores de la generación dorada”, remarcó.

En cuanto a las dos últimas fechas expresó que “tras la derrota con Brasil la gente estaba muy caída. Intentamos llamarle la atención y hacerles ver una realidad matemática que era complicada pero posible. El primer tiempo ante Uruguay fue de ida y vuelta, aunque Uruguay lo hizo mejor. El vestuario en el entretiempo sí fue complicado porque los jugadores se enteraron que Perú y Colombia iban ganando, y las cabezas estaban un poco gachas, a todos nos afectan las cosas”.