El cuestionado pacto entre Piqué y la federación para llevar la Supercopa fuera de España: “Antes de no quedaros con nada, os quedáis seis kilos y apretamos a Arabia Saudí”

España vive un nuevo escándalo. Esta vez relacionado con la Supercopa de España cuyas últimas versiones se han realizado en Arabia Saudita después de un acuerdo millonario entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la empresa Kosmos, propiedad de Gerard Piqué.

Así lo han revelado El Confidencial que a través de una serie de documentos y audios estableció que el jugador del Barcelona recibió una comisión de varios millones de euros por llevar el torneo de España a Arabia Saudita, donde se disputa desde 2020 con un formato de cuatro equipos.

En un principio la propuesta establecía que la final se jugaría en el Camp Nou debido al gran aforo que permite recibir el coliseo.

“Como el (Real) Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos y decir que (el Camp Nou) es el estadio con mayor capacidad”, proponía Rubiales.

“Sería una buena idea hacerlo todo allí. A lo mejor, en vez de alquilar por medio kilo [millón de euros] cada partido, lo puede alquilar por más y sacar dos kilos o dos kilos y medio. Ahí tiene margen de negocio el Barça”.

Días después Piqué apareció con otra alternativa. Esta establecía llevar la Supercopa a Arabia Saudita. “Si es un tema de dinero, si ellos (Real Madrid) por ocho (millones de euros) irían (a Arabia Saudita), se paga ocho al Madrid, ocho al Barca, a los otros (equipos finalistas) se les paga dos y uno, son 19, y os quedáis la Federación con seis kilos”, señalaba.

Además, aludiendo al poder económico del país, proponía presionarlos con el hecho de que los merengues no querían viajar. “Antes de no quedaros con nada, os quedáis seis kilos y apretamos a Arabia Saudí, les decimos que el Madrid a lo mejor no va, y le sacamos palo o dos palos más”.

La cuestionada comisión a Kosmos

Según el presidente de la federación española la empresa Kosmos solo fue un intermediario para conseguir llevar la Supercopa a Arabia Saudita y la RFEF nunca les entregó un pago. Sin embargo en el reporte queda establecido que la compañía de Piqué consiguió hasta cuatro millones de euros por cada edición a realizar, es decir, 24 millones de euros por seis temporadas.

Al final el acuerdo quedó establecido en 25 millones de euros para la primera edición y la comisión de la compañía del zaguero estaba dentro de ese monto, reduciendo la cantidad de dinero que podría recibir la federación.

“Rubi, él (el representante de Arabia Saudí) se está refiriendo no a que la comisión la paguéis vosotros. Él se está refiriendo... es que al final hemos intentado quitar la comisión de los 25 millones. Así vosotros recibíais los 25 millones sin la comisión. Entonces, él lo que está diciendo es que no le apretemos tanto y que dentro de los 25 se incluya la comisión (…) No te preocupes por eso. Él simplemente está diciendo que contemples la posibilidad de, en vez de sacar la comisión de la ecuación, que contéis con que la comisión va dentro del precio. ¿Entiendes?”, planteó Piqué.

Ya el 15 de septiembre de 2019, Rubiales felicitó a Piqué, con el acuerdo ya cerrado: “Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites”.