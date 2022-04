El calendario le replica a Quinteros: River tendrá más actividad que Colo Colo de cara al duelo por la Copa

Gustavo Quinteros prendió el ventilador. Pese a que Colo Colo le ganó a Cobresal y retomó el liderato del Torneo Nacional, cerrando una exitosa semana si se suma el triunfo a Alianza Lima, el entrenador del Cacique evidenció enérgicamente su molestia por la programación de su próximo partido a nivel local. El domingo deben visitar a Universidad Católica, en San Carlos de Apoquindo, a las 12.30 horas, por la undécima fecha del campeonato de Primera División. La molestia del argentino-boliviano es porque quiere jugar el sábado y así tener un día más de descanso de cara a su duelo de Copa Libertadores ante River Plate, del miércoles 27 de abril, en Santiago.

“Es un partido muy importante para nosotros, que se debió jugar el sábado... No hablo de las instituciones, no tienen nada que ver. Hay una persona que programa, que pone a Colo Colo tres días antes de un partido de Copa Libertadores. Y yo me pregunto, como se pregunta la gente de Colo Colo y de todo el país, ¿por qué nosotros tenemos que jugar un domingo en la semana previa a la Libertadores?”, manifestó un enojado Quinteros. Incluso fue más duro, planteando sin miramientos: “¿Nos quieren perjudicar?”

El duelo entre cruzados y albos fue programado hace semanas por la ANFP, al igual que hace semanas se ha promocionado por el canal que tiene los derechos del campeonato (TNT Sports) en ese día: el 24 de abril. Por razones de seguridad, el clásico será al mediodía, considerando también que está contemplada la presencia de hinchas visitantes, a diferencia del duelo entre la UC y la U, que fue un sábado en la tarde pero sin la presencia de fanáticos azules (pese a uno que otro “colado”).

Revisando el calendario que se le viene a los colocolinos, resulta llamativa la queja de su entrenador, porque el equipo no se mueve de la capital. Esta semana no hay Copa Libertadores, por lo tanto Colo Colo dispone de todos los días para preparar el encuentro ante el tetracampeón chileno, que atraviesa por una notoria crisis de resultados. Dicho de otra manera, Colo Colo solo tendrá un partido antes del cruce con River y será en Santiago. Es una situación muy distinta a la que tiene el cuadro Millonario.

En Argentina se desarrolla la Copa de la Liga Profesional, el torneo del primer semestre en la Primera División transandina. Y aprovechando que no hay Libertadores esta semana, habrá fútbol local. Esto implica que el plantel de Marcelo Gallardo llegará al Monumental con dos partidos más que los albos.

Ayer, más tarde que el Cacique, River visitó a Banfield y le ganó por 2-1. Este miércoles vuelve a escena, enfrentando a Talleres de Córdoba, de nuevo como visitante. Después, el domingo 24, recibe a Atlético Tucumán en el Monumental de Núñez. Y, tras ello, deberá viajar a Santiago para enfrentarse a Colo Colo, en la lucha directa por el liderato de su grupo en la Copa. Hasta el cierre de esta nota, el entrenador Marcelo Gallardo no había manifestado alguna queja pública por lo exigente del calendario.

A diferencia de los argentinos, Colo Colo ya hizo el viaje más extenso que tendrá en la fase de grupos: a Fortaleza (más de cinco horas en avión).

No solo Quinteros planteó sus reparos con la programación. También lo hizo, en otro tono, Edmundo Valladares. El presidente de Blanco y Negro también quiere el partido el sábado. “Tanto ellos (la UC) como nosotros estamos representando al país y sería una muy buena señal darle descanso a los dos clubes. Siempre en estas situaciones se puede tener mayor voluntad. Nos gustaría que hubiera un gesto, que se adelantara la programación”, dijo el dirigente.