¿De qué equipo es la persona que programa los partidos? Son cosas raras, alguien perjudica a Colo Colo”: las duras quejas de Gustavo Quinteros después de la victoria alba

Unión Española le entregó una lección muy importante a Colo Colo: si quiere ganarlo todo, no puede dosificar tanto como pensaba su técnico Gustavo Quinteros.

Por lo mismo, el adiestrador puso a su mejor gente para enfrentar a Cobresal y el resultado fue un partido de alto vuelo. Un encuentro que valía la pena ver y que deja al elenco albo con la moral muy alta, para enfrentar -la próxima semana- a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Aunque a Quinteros no le gustó nada la programación de ese encuentro (domingo, 12:30 horas)

“Es un partido muy importante para nosotros, que se debió jugar el sábado... No hablo de las instituciones, no tienen nada que ver, hay una persona que programa que pone a Colo Colo tres días antes de un partido de Copa Libertadores. Y yo me pregunto, como se pregunta la gente de Colo Colo y todo el país, ¿por qué nosotros tenemos que jugar un domingo en la semana previa a la Libertdores?”, sostuvo el adiestrador en TNT Sports.

Luego agregó: ¿Por qué Católica, cuando le tocó con Talleres, jugó un sábado? El que programa... ¿quién es? ¿A qué club responde? ¿Por qué jugamos un sábado? Que responda, que de una explicación pública, para poder entender, porque o entiendo porqué a un equipo que representa a Chile en Copa Libertadores, lo castigan haciéndolo jugar tres días antes. No lo entiendo”.

Y su enojo no paró ahí. “El partido que jugábamos el miércoles estaba planificado de antes. Después nos ponen el clásico tres días antes, pudiendo jugar el sábado. No lo entiendo. La persona que programa de Colo Colo no es, seguro. ¿Por qué a Católica se le programa un sábado, para el clásico contra la U, cuando juega por la Copa? Y, ¿por qué a nosotros nos ponen un clásico el domingo, cuándo tenemos que jugar un miércoles? La verdad es no entiendo y esas son las cosas raras que suceden con las programaciones: Católica jugó cuatro días antes y nosotros no”.

Por su parte, el gerente técnico de los blancos -Daniel Morón- acusó a los cruzados por el horario. “Nosotros hablamos con la ANFP y ellos nos dijeron que Católica podía cambiar el partido. Y luego hablamos con ellos y nos dijeron que tenían un acuerdo con vecinos y actividades programadas y no podían cambia fecha. Lo que no me explico es que un estadio es para jugar fútbol y no se usa para eso. Pero no hubo la voluntad para hacerlo”.

En tanto, la figura del encuentro, Emiliano Amor, habló de la victoria ante los mineros y concluyó: “Hicimos un partido inteligente y somos un equipo muy solidario, muy comprometido. Todos atacamos y todos defendemos dentro de la cancha”.