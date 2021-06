Checo Pérez aprovecha los errores de Hamilton y Verstappen para quedarse con el GP de Azerbaiyán

Este domingo, Sergio Pérez arrancó sexto en la parrilla, escaló lugares, y se coronó campeón del Gran Premio de Azerbaiyán por la sexta fecha de la Fórmula 1. El piloto mexicano dejó atrás a Lewis Hamilton y a Max Verstappen, quienes tuvieron problemas, para festejar en Bakú.

Checo debió aguantar por largos lapsos de la carrera a Hamilton, no la tuvo fácil, y en la vuelta ocho, tras pasar a Charles Leclerc, se metió a competir en el podio. En la vuelta 18, el mexicano pasó a la segunda posición por un error en los pits del británico y el equipo Mercedes. Luego, a cuatro del final, Verstappen, quien lideraba, chocó su auto y debió abandonar la competencia, pasando Pérez a la primera posición.

A dos vueltas del final, una bandera roja suspendió la emoción por varios minutos, para luego seguir con la definición entre Pérez y Hamilton. Pero llegó el error de Lewis, que en su intento de pasar al mexicano, se pasó de frenada, por lo que fue superado por quienes lo seguían y terminó en el puesto 16. Así, el mexicano se quedó con el primer lugar y el tercero en la general.

“Estoy muy feliz por hoy, normalmente en Bakú es de locos, pero lo primero que quiero decir es que lo siento por Max, ha hecho una carrera tremenda. Estuvimos cerca de retirar el coche pero hemos conseguido retirar la carrera, ha sido muy difícil llegar hasta el final. Hamilton ha tenido un ritmo muy fuerte durante toda la carrera, he tenido su presión desde el principio y en la resalida he salido mal y ya estaba a mi lado. No ha funcionado para él (Hamilton) y al menos ha sido un buen día para el equipo, sin duda es un empujón de moral”, dijo Checo Pérez tras su primer lugar.