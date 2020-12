Chile tiene fecha y lugar para enfrentar a Eslovaquia en Copa Davis

Después de bastante incertidumbre, Chile por fin supo la fecha y el lugar donde enfrentará a Eslovaquia, por el nuevo Grupo Mundial I de la Copa Davis, tras su derrota ante Suecia en marzo pasado. El equipo capitaneado por Nicolás Massú visitará el AXA Arena de Brastislava, el próximo 5 y 6 de marzo.

Durante esta jornada, la organización oficializó las fechas de los duelos por un cupo en el repechaje para las finales de 2022. Ahí se ratificó que los europeos enfrentarán a los nacionales en superficie dura y bajo techo, condiciones similares a las que hubo este año en Estocolmo.

Inicialmente, el duelo ante Eslovaquia estaba programado para septiembre. Sin embargo, la pandemia obligó a reprogramar todo, lo que también permitió que Nicolás Jarry cumpliera su castigo por dopaje y pueda estar disponible para el enfrentamiento.

Durante ese fin de semana de marzo de 2021, además, se jugarán cuatro confrontaciones: Argentina vs. Bielorrusia, Pakistán vs. Japón y Ucrania vs. Israel, además de la de Chile. Mientras que las restantes ocho se disputarán el fin de semana del 13 de septiembre.