Chilenos por el mundo: Alexis, Vidal y Maripán no asomaron en su vuelta a Europa

Luego de la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en la cual Chile recuperó la ilusión de cara a Qatar 2022, los seleccionados que militan en el extranjero volvieron a sus destinos de orígen. Tres titulares de La Roja no vieron acción este sábado y sus clubes sufrieron sendas derrotas.

El partido de la fecha en Italia era Lazio - Inter, en Roma. Fue el reencuentro de Simone Inzaghi con su ex club, y la vuelta no fue fructífera porque los nerazzurri perdieron 3-1 en el Olímpico de Roma. Tanto Arturo Vidal como Alexis Sánchez no fueron convocados para el duelo de este sábado. A diferencia de los chilenos, quienes sí fueron citados por el Inter son el uruguayo Matías Vecino y los argentinos Lautaro Martínez y Joaquín Correa.

El campeón del Calcio comenzó ganando temprano, con el tanto del croata Ivan Perisic (12′). Pero en el segundo tiempo, todo cambió. La Lazio, ahora dirigida por Maurizio Sarri (ex DT del Chelsea y de la Juventus) remontó gracias a las anotaciones de Ciro Immobile (64′), Felipe Anderson (81′) y Sergej Milinkovic-Savic (90′+1).

Milinkovic-Savic anota el 3-1 de la Lazio sobre el Inter. FOTO: AP Photo/Alessandra Tarantino

Al Inter se le acabó el invicto en la liga y duerme en el tercer lugar de la tabla, con 17 puntos. El puntero momentáneo es el Milan (22 puntos), que superó 3-2 al Hellas Verona. Aún falta que juegue el Napoli, que puede recuperar la cima. Se espera el retorno de Vidal y Sánchez para la Champions League. Este martes, el cuadro lombardo recibe al Sheriff Tiraspol moldavo, en el tercer juego de la fase grupal.

Maripán, suplente

En el caso de la Ligue 1, Guillermo Maripán volvió a Francia y fue convocado por Niko Kovac, pero se quedó en la banca. El Monaco perdió 2-0 en su visita al Olympique de Lyon.

El encuentro se desequilibró en los últimos 15 minutos. En los 75′, Karl Toko Ekambi abrió la cuenta para el Lyon, que dirige el neerlandés Peter Bosz, ex DT de Charles Aránguiz en el Bayer Leverkusen. Luego, en los 90′, el zaguero belga Jason Denayer puso el 2-0 definitivo.

El Lyon venció al Monaco, por la Ligue 1. FOTO: PHILIPPE DESMAZES / AFP

De esta manera, los monegascos quedan en el séptimo puesto de la liga francesa con 14 puntos, igualado con el Marsella de Jorge Sampaoli, que mañana recibe al Lorient. El líder es el PSG, con 27 unidades.