Ciclista chileno presenta denuncia por discriminación tras ser borrado de Santiago 2023

Los últimos meses han sido convulsionados para Diego Ferreyra. El ciclista chileno, 151° del ranking mundial UCI en la prueba Omnium, se ha visto enfrentado a la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile (FEDENACICH), por lo que ha buscado de diversas maneras, con denuncias incluidas, mostrar una situación que lo acompleja en el año de los Panamericanos. Dice estar siendo perjudicado por quienes rigen el ciclismo nacional, los que, según él, lo han dejado fuera de selectivos y, por consiguiente, de la chance de entrar a Santiago 2023. “No quiero que me den el cupo, solo quiero tener la oportunidad de demostrar mi nivel”, asegura a El Deportivo.

Una declaración que va totalmente en contra de lo expresado por la federación, donde sostienen que Ferreyra no tiene los resultados para ser parte de la selección actualmente. A la vez, agregan que la decisión final sobre quiénes serán los seleccionados es tomada con diversos criterios, no solo con tiempos cronometrados.

El ciclista, que viene de quedar segundo en la Copa UCI Clase C2 disputada en Curitiba, apunta directamente a ese detalle para manifestar su malestar. “La ley exige que las personas sean seleccionadas por criterios técnicos, por resultados. A más de algún selectivo la comisión antidopaje nunca llegó. Entonces, ¿cómo validan esos rendimientos? Siempre hay ambigüedad en todo lo que es el traspaso de información desde la Federación hacia los deportistas. No existe una transparencia”, expresa en El Deportivo.

En medio de esas versiones cruzadas, hay otra arista importante en la discusión: la reclamación por discriminación presentada por el atleta en el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD), en contra de FEDENACICH. ¿Quién debe investigar esa denuncia? La respuesta a esta pregunta parece estar clara para CNAD, no así para la federación.

El reclamo al CNAD

El 11 de mayo de 2023, Diego Ferreyra envió una reclamación al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo acusando a la FEDENACICH por actuar con conductas discriminatorias en los términos del Decreto 22, que establece el protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional.

En el escrito de 45 páginas, el atleta y su abogado exponen casos de “persecución por parte de FEDENACICH, exclusión de Becas Proddar y discriminación y trato diferente en procesos selectivos para Juegos Panamericanos Específicos”, solicitando que se le incorpore dentro de la nómina de seleccionados a este último evento.

Lo cierto es que, si bien el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo respondió el 19 de mayo que, tras analizar la situación, la denuncia sería remitida al responsable institucional de la Federación Nacional de Ciclismo (Fedenacich) y que, según sus estatutos, este “responsable institucional” tenía 48 horas para contactarse con la víctima, la comunicación se cortó abruptamente.

Este medio consiguió, a través de una solicitud formal al CNAD (Comité Nacional de Arbitraje Deportivo), un documento firmado por la gerenta general de la federación de ciclismo, en el que se especifica que el responsable institucional es Marco Borie Guzmán, presidente de la federación de ciclismo nacional. Una situación insólita, ya que, en otras palabras, es como si el mismo denunciado debiese investigar una acusación en su contra.

Consultado por La Tercera, el timonel de la entidad pedalera negó ser el responsable de las indagaciones que se tienen que hacer. “Yo no podría estar investigando algo en contra de la federación, porque sería juez y parte. Lo que hace la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo es delegarla a la Comisión de la Federación. Ellos revisan las denuncias y ven si están judicializadas o no. Si están judicializadas, esperamos la resolución de la Corte o del organismo en Chile que las esté viendo. Si no están, ellos la traspasan a nuestra Comisión de Ética, que es autónoma”, asegura Borie, quien también apunta que el correo del CNAD fue enviado con copia para él. “A mí ni siquiera me comunican el estado de las causas y yo tampoco pregunto, porque no puedo influir en esas investigaciones”, añade.

Sin embargo, el Comité de Arbitraje, a través de su presidente, aseguró que hay un error en la postura de FEDENACICH. “El correo en donde el tribunal derivó los antecedentes va dirigido al presidente de la federación, que es quien debe entregárselos al responsable institucional que, según el oficio que nos mandaron, es él mismo. La ley dice que el responsable institucional es quien debe realizar la investigación y además tomar contacto con la víctima en las primeras 48 horas”, menciona Eduardo Arévalo, presidente del CNAD.

Al respecto, Diego Ferreyra y su abogado dejan en claro que Borie nunca se les acercó y que incluso tampoco tenían la información de que él era la persona a cargo de la investigación. Aseguran que todo este tiempo siempre pensaron que la investigación ya se estaba realizando, lo que no parece ser el caso. Además, de haberse presentado el responsable institucional, la víctima podría haber solicitado un cambio en la persona que llevase la investigación.

Finalmente, el presidente del Comité de Arbitraje envía un fuerte mensaje al deporte nacional. “A pesar de que la ley es clara, hay muchas federaciones que no tienen debidamente compuestos los tribunales de Honor o Disciplina. Además, lamentablemente, no se ha hecho un trabajo global de informar debidamente en qué consiste el Decreto 22, para que los deportistas tengan claro donde recurrir, cómo hacerlo y cuáles son sus derechos”, informa.

El ciclismo se defiende

Desde FEDENACICH se apuran en desmentir el supuesto trato persecutorio que acusa el ciclista. Asimismo, sostienen que su mal desempeño es el único motivo por el que no formó parte del proceso final. “En el caso particular del señor Ferreyra, el no ganó ninguno de los selectivos y no clasificó por temas netamente deportivos. Aquí no hay una discriminación contra el atleta ni mucho menos. Él fue, se presentó y no clasificó”, explica Marco Borie.

Para ahondar en aquello, el mandamás del ciclismo agrega que hay más elementos a considerar que solo los resultados. Por ejemplo, señala que los seleccionados son elegidos por un cuerpo técnico, quienes además añaden otros factores al momento de la definición. “No siempre tiene que ver con el palmares anterior del deportista, sino con el desempeño actual que tiene y la forma física que tenga. Hay dos partes de una selección. Hay criterios netamente que son del ámbito ‘tiempos’, en los cuales ninguno ha ganado el señor Ferreyra. Y hay otros criterios: cómo viene la persona, cómo se ha desempeñado y todas esas cosas. Acá no hay una biblia, sino no tendría un entrenador ni un gerente técnico. Si el deportista hubiese ganado todo, sin duda estaría en la selección, como los que han ganado todo”, recalca.

Ante este escenario de declaraciones opuestas, La Tercera se contactó con el Comité Olímpico de Chile para conversar en torno al método de clasificación que propone FEDENACICH para Santiago 2023. La respuesta fue la siguiente: “Desde Plan Olímpico, a través de nuestros metodólogos, estamos en permanente comunicación con todas las federaciones para acompañarlos en sus procesos selectivos. En caso de que hubiese que clarificar algunos puntos con Ciclismo o con cualquier otra federación, así lo haremos”.