Claudio Borghi dispara contra Ricardo Gareca por su larga ausencia en la Roja

Ricardo Gareca está de vuelta en Chile. Este lunes el adiestrador de la Roja regresó al país después de una larga ausencia. Después de la goleada sufrida por parte de Colombia el martes 15 de octubre, el Tigre tomó un vuelo a Argentina tres días después y desde entonces no se sabía nada de él.

Ahora, en su regreso, explicó los motivos que lo llevaron a tomarse todo ese tiempo antes de volver a concentrarse en los próximos partidos contra Perú y Venezuela por las Eliminatorias.

“Todo muy bien, estuve un tiempo con la familia por el Día de la Madre y porque fue el cumpleaños de uno de mis hijos, entonces aproveché esta semana para estar con mi familia”, señaló en el aeropuerto.

Otro tema que abordó en la oportunidad fueron los malos resultados obtenidos desde su llegada al banco, indicando que “sí, es una situación que tratamos de resolver cuanto antes”.

Sobre las críticas, Gareca apuntó que “eso forma parte de nuestra profesión y porque no se han dado los resultados, así que bueno, esperamos que podamos revertir esta situación”, cerró.

Su retorno no dejó a nadie indiferente. Claudio Borghi, el extécnico de la Selección, le dejó un recado. “¿Ah, teníamos técnico? Qué buena noticia”, dijo el Bichi sobre el regreso de Gareca. “Si tú trabajas acá y eres entrenador de la Selección Chilena, tienes que estar en Juan Pinto Durán todos los días. Es tu trabajo. Después él verá qué hace, si ve partidos o se pone a jugar cartas, pero tienes que estar ahí”, cerró el argentino.

Larga ausencia

El viaje de Gareca comenzó el viernes 17 de octubre, oportunidad en la que señaló que “no estoy abatido, nunca he estado abatido, a lo mejor es una percepción. Lo que dije es que es mejor reflexionar. No estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Eso fue lo que dije y nunca dije de abandonar algo ni nada por el estilo. Los buenos momentos son ideales para que uno desarrolle un trabajo, pero ahora es cuando uno necesita estar; en el caso nuestro, no me gustaría dejar a Chile de esta manera, hasta última consecuencia me gustaría estar al lado de todos”.

Por su parte, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, justificó su ausencia señalando que a pesar de la distancia, Gareca seguía sosteniendo reuniones telemáticas con el resto del cuerpo técnico presente en Chile y entregando los informes correspondientes.

“La comunicación con Ricardo es fluida y constante. No nos reunimos solamente para analizar pros y contras, ver temas de logísticas y el rendimiento individual y grupal del equipo. Tenemos reuniones periódicamente, yo voy a Juan Pinto Durán y me reúno con todo el equipo. El staff técnico de la selección chilena adulta trabaja todos los días, independientemente de que esté la presencia o no del DT, porque se trabaja a través de Zoom. Estamos en el siglo XXI y también se puede trabajar de esa forma cuando no se encuentra en el país”, justificó el curicano el martes pasado.

“Está el staff presente, independiente de que Gareca no esté hoy en el país. Tiene un permiso personal. Vuelve en los próximos días. Hoy tenemos un departamento de scouting. Ese equipo tiene a dos personas del cuerpo técnico que ven a cada uno de los jugadores. Está el preparador de arqueros que es el especialista en la posición. Ellos entregan informes y ahí se toma la decisión de que portero se llama. Es gente especialista”, agregó.