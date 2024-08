Claudio Bravo entrega detalles de su retiro: “No tuve ninguna propuesta de ningún club en Chile”

Claudio Bravo anunció su retiro del fútbol profesional a los 41 años, dejando un legado imborrable. Así, cierra una increíble carrera, marcada por la obtención de 22 títulos, entre los que destacan las dos Copas Américas. Él, como capitán, distinción que portó por mas de una década, fue el encargado de levantar los trofeos.

A menos de 24 horas de su anuncio, el arquero entregó detalles de su decisión y habló sobre los numerosos mensajes que ha recibido. “Han sido horas bonitas, uno no espera tanto cariño y tanto respeto. Me ha tocado ser respetado, pero nunca esperé trascender tanto… Siento que dejé huella en todos los sitios”, comenzó señalando en diálogo con radio ADN.

Bravo tmbién se refirió a las posibilidades que tuvo de seguir jugando al fútbol: “Era muy difícil, tuvimos cinco o seis propuestas para seguir. No era por lo económico, sino lugares para establecer la familia. Todas las propuestas eran de un año, extensible por uno más”, indicó.

“Con 42 años a la vuelta de la esquina, seguir haciendo este esfuerzo de trasladar a tu familia un año más, tanto ellos y yo queríamos calmar la situación, establecer una vida más tranquila, no una vida tan acelerada. Me toca a mí acompañar a mi familia”, complementó.

Sin ofertas de Chile

Bravo también se encargó de zanjar un tema que siempre lo rondó: su regreso al fútbol chileno. Pese a la existencia del esperado regreso a Colo Colo, sonar en Universidad Católica y entrenar con el plantel O’Higgins en el Monasterio de Celeste, aseguró no haber recibido ninguna oferta concreta del balompié criollo.

“A O’Higgins fui porque me quedaba más cerca de mi casa. Sé que si voy a Colo Colo genero algo distinto que en Rancagua, donde puedo estar tranquilo. No tuve ninguna propuesta real de ningún club en Chile para competir acá”, señaló.

“Sé el valor que tengo dentro del país y volver a Colo Colo o a algún club en Chile la exigencia es alta, competir y te pongan la mochila encima es un riesgo que lógicamente, estando habituado, lo asumes. El jugador no es el que sufre, es tu entorno”, complementó.

“A mí la crítica no me produce nada, sé que hay cosas no buenas. Tienes padres, hermanos. No tengo la necesidad económica de seguir”, sentenció.

Guardiola y su futuro

Además, Bravo contó detalles de una conversación que mantuvo con Pep Guardiola, algo que también había revelado en 2021. “Es llamativo. Vinimos de una pretemporada en Estados Unidos, volvimos a Inglaterra, me llama a su despacho y me dice: ‘Tienes que ser entrenador’. Yo le contesto: ‘¿Cómo, ya me quieres retirar?’. Y él me dice: ‘No, todo lo contrario. Quiero que visualices cosas, porque el día de mañana te van a servir para desarrollar tu carrera como técnico. Visualiza cosas, aprende, observa. Tienes a disposición todo lo que tenemos aquí’. Y a mí me seguían quedando dos años más en Inglaterra”, indicó el arquero, que también comentó cómo se dio su fichaje.

“Me llamó Pep y me dice: ‘Te quiero aquí en el City sí o sí. Te ofrecemos la misma cantidad de años. Me dijo acá queremos revolucionar el fútbol y en Inglaterra no hay ningún portero que se forme así’. Al principio fue jodido, nos pifiaron. No era normal. Eso lo empezamos a hacer con Guardiola el primer año allá”, señaló.

Finalmente, pero en conversación con ESPN, habló sobre su futuro y las posibilidades de seguir ligado al fútbol. “Sería un error de mi parte no poder contribuir en el deporte o en el fútbol, con la experiencia y con todo lo que he podido vivir. Lógicamente, sería egoísta de mi parte no seguir ligado a ello”, cerró.