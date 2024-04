El cupo país del ciclismo de ruta femenino para París 2024 se disputará en el Panamericano de Sao Paulo

Los “Cupo País” entregados por las Federaciones Internacionales para competir en París 2024 NO son entregados a ningún deportista en particular, sino que, al Comité Olímpico Nacional de cada país, en nuestro caso, el Comité Olímpico de Chile. Esto es conocido por todos quienes forman parte del mundo olímpico. No obstante, y buscando reducir cualquier desinformación que alguien quisiera promover, lo anterior ha sido confirmado por escrito por el Presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Sr. David Lappartient, al Presidente del Comité Olímpico de Chile (COCH), Sr. Miguel Ángel Mujica.