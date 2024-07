Martín Vidaurre, ciclista: “Cuando uno corre por el país, le pone el doble de empeño; para mí lo es todo”

La carrera de Martín Vidaurre ha sido ascendente desde sus inicios. Influenciado por su familia, especialmente su padre, comenzó a destacar en competencias juveniles y logró consagrarse como campeón mundial sub-23 en 2021. A lo largo de los años, ha demostrado ser un competidor tenaz y talentoso, en eventos internacionales de renombre y ganando medallas importantes, como en los Juegos Panamericanos.

En esta entrevista, Vidaurre comparte sus reflexiones sobre su trayectoria y sus aspiraciones. “La bicicleta para mí era libertad”, indica. Ahora, ad portas de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, el ciclista de 24 años reafirma su pasión al defender la bandera chilena: “Siempre es muy especial, siempre me ha gustado. Cuando uno va a unos Juegos Olímpicos, a unos Panamericanos, netamente es por el país. Uno sufre el doble, le pone el doble empeño. Para mí es todo”. Respecto de su posibilidades en la cita de los anillos, asegura que “si bien uno se prepara e intenta de convencerse que uno puede obtener el mejor lugar posible o incluso ganar en unos Juegos Olímpicos, lo que va a definir eso va a ser la preparación física y de como tú llegues en forma. Acá por más que uno sea mentalmente fuerte, no hay milagros, no existen caminos cortos para llegar al éxito”.