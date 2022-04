Colo Colo agradece los regalos de Unión La Calera para quedar en la cima de la tabla

Y ahora, a lo nuestro. Con el mal sabor aún persistente del fracaso de la Selección en las Eliminatorias al Mundial de Qatar, el torneo de Primera División se retomó en la soledad del Monumental. Sin público, Colo Colo recibió a Unión La Calera en el inicio de la octava fecha y le sacó rédito a los regalos que le entregó. Errores infantiles, incomprensibles en un equipo de Primera División, le facilitaron la tarea a los albos, que ganaron cómodamente por 4-0 y quedaron en el liderato de la tabla, a la espera de lo que haga Cobresal.

Ambos elencos tenían un ojo en sus respectivos estrenos por las copas de la Conmebol. En el Cacique, Gustavo Quinteros alineó a los seleccionados Brayan Cortés y Gabriel Costa, aunque no tuvo a Gabriel Suazo. Por esto, Opazo debió moverse a la franja izquierda. En la visita, el planteo de Martín Anselmi permitió un buen arranque para los caleranos, parándose bien en la cancha, ganando el mediocampo y con salida rápida por las bandas. En los 10′, Matías Cavalleri tuvo la primera ocasión de peligro, con un remate que desvió Cortés.

La Calera estaba haciendo un correctísimo partido. Por eso mismo resulta más que llamativo que después del 1-0 hayan concedido tantas licencias. Colo Colo no encontraba los caminos. Costa y Bolados no entraban en juego. Sin embargo, en los 23′, todo cambia con el 1-0 del peruano Costa, con un preciso tiro libre. Eso sí, la jugada nace de una inexistente falta de Santiago García sancionada por el discreto árbitro Fernando Véjar, quien tampoco le mostró la doble amonestación a Opazo en el primer tiempo.

La supuesta falta de García a Costa, que terminó con el 1-0 del peruano. FOTO: AGENCIAUNO

Ese afán casi irritante de los equipos en salir jugando desde atrás tiene sus riesgos. Y los cementeros pecaron de aquello. En los 31′, la pérdida del balón en el área de García provocó el 2-0 de Pablo Solari. Pero si de obsequios se trata, lo de Gonzalo Castellani es injustificable. Antes de un tiro libre, el argentino le propina un golpe a Maxi Falcón, una secuencia notoria observando la jugada detenidamente. Véjar la revisa en el VAR y le muestra la roja directa. Si la pelota hubiese estado en juego, correspondía penal.

Colo Colo fue administrando la ventaja, una que no corría mayor peligro considerando cómo estaba el rival. En el arranque del segundo lapso, otro horror defensivo, esta vez del portero Ignacio Arce, provocó el 3-0 de Marcos Bolados, asistido por el transandino Lucero. El resto del tiempo fue solo por cumplir, porque la diferencia en el marcador y entre un elenco y otro era incontrarrestable. Lucero tuvo la oportunidad para hacer el cuarto gol mediante un penal, sin embargo lo desperdició. El balón se fue elevado.

Bolados convirtió nuevamente cerca del epílogo, con una volea, pero fue anulado por posición adelantada. El ex Antofagasta tuvo su revancha más adelante, para cerrar la goleada.

Con la victoria, la tabla de posiciones muestra al Cacique en el primer lugar de la tabla, con 17 puntos, uno más que el Cobresal de Gustavo Huerta. Presión para los nortinos, que juegan el domingo ante Huachipato, en Talcahuano.

Ahora, los desafíos para ambos son a nivel continental. El próximo martes, La Calera debuta en la Copa Sudamericana visitando a la Universidad Católica de Ecuador. Por su parte, Colo Colo se estrena por la Libertadores el jueves que viene, ante el Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda, en Brasil.

Ficha del partido

Colo Colo 4: B. Cortés; J. Rojas, M. Falcón (46′, M. Zaldivia), E. Amor, O. Opazo (89′, D. Gutiérrez); C. Fuentes, E. Pavez (79′, V. Pizarro); G. Costa (68′, C. Zavala); P. Solari (68′, C. Villanueva), J. M. Lucero y M. Bolados. DT: G. Quinteros.

U. La Calera 0: I. Arce; C. Vilches, S. García, E. Wiemberg; M. Fernández, W. Alarcón (60′, B. Garrido), G. Castellani, E. Valencia (61′, C. Pérez), Y. Oyanedel (75′, H. Sanhueza); S. Sáez (75′, L. Passerini) y M. Cavalleri (55′, T. Rodríguez). DT: M. Anselmi.

Goles: 1-0, 23′, Costa, de tiro libre; 2-0, 31′, Solari, tiro cruzado tras un error defensivo; 3-0, 48′, Bolados, solo tras pase de Lucero; 4-0, 87′, Bolados, tiro tras rebote del arquero.

Árbitro: F. Véjar. Amonestó a Opazo, Villanueva (CC); Arce, García (ULC). En los 35′, expulsa a Castellani con roja directa.

Estadio Monumental. Sin público.

Incidencia: 72′, Lucero falla un penal.

En cursiva, jugadores juveniles.