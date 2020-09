Colo Colo: “No entendemos por qué la ANFP suspendió el partido”

Colo Colo salió a reaccionar a las declaraciones del presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien anunció que buscarán que los albos pierdan los puntos tras la suspensión del partido con Antofagasta. Esta vez, Harold Mayne-Nicholls, recién llegado desde España, y Marcelo Espina detallaron la situación y manifestaron su sorpresa por las palabras del curicano.

“Hemos quedado sorprendidos con lo que hemos escuchado hoy. Colo Colo no jugó el día sábado porque la ANFP determinó la suspensión. Imposible jugar si la ANFP nos prohíbe jugar, ellos son los que mandan”, partió señalando el vicepresidente de la concesionaria. Y añadió: "Hay una contradicción muy grande entre lo que se dice hoy y lo que comunicaron el día sábado. Difícil entender cómo una suspensión de ellos nos puede traer un castigo a nosotros”.

“Colo Colo y ningún club miembro de la ANFP puede suspender un partido. El único que puede hacerlo es el árbitro o la ANFP directamente. ¿Cómo es posible que ante una suspensión el castigado sea el club?”, lanzó, a modo de reflexión.

Por otra parte, el gerente deportivo aclaró la petición que hicieron a la ANFP: “Nunca solicitamos la suspensión del partido, nosotros solicitamos el cambio de horario. No quisimos suspender el partido, pero sí pedimos la solicitud del cambio de horario para más tarde”.

Espina, además, se refirió a la situación vivida por el plantel de Antofagasta. “El protocolo dice que cuando un equipo llega al estadio y se ha detectado un Covid positivo, el plantel no debe bajar del bus por resguardo. No es que Colo Colo le prohibió la entrada al estadio”, sostuvo. E indicó: “Lamento la situación que ha vivido Antofagasta porque no tienen culpa en todo esto. Empatizamos con ellos”.

Otras de las declaraciones de Milad tuvo relación con una presunta violación de la normativa sanitaria, ya que el plantel albo se desplazó al Monumental sin tener la autorización de la Seremi. Al respecto, Mayne-Nicholls cuestionó esos dichos. “Si de acuerdo a los protocolos no podíamos desplazarnos, pese a que teníamos los resultados negativos, no sé cómo podíamos jugar el partido”.

En ese sentido, el periodista esbozó una suerte de autocrítica: “Nuestra gran falta fue no entrenar el día viernes, ya que privilegiamos el descanso. No se trata de tener un plan B, si los juveniles todavía no vuelven a entrenar por disposición de la misma ANFP”.