Colo Colo se frota las manos: la FIFA proyecta a Pablo Solari como el segundo Sub 23 más caro de Argentina

Pablo Solari se consolida como figura del exigente River Plate de Argentina. El jugador argentino, oriundo de Arizona en la provincia de San Luis, marcó el gol de su equipo en el empate 1-1 ante Boca Juniors, en el superclásico del domingo disputado en el Monumental de Núñez.

El delantero, quien jugó como titular en el planteamiento del técnico Martín Demichelis, abrió la cuenta a los 49 minutos, en un partido en el que los millonarios fueron amplios dominadores.

El cuadro de la Ribera, que mostró muy poca iniciativa, consiguió el empate final a los 70 minutos, tras una gran jugada del lateral izquierdo Lautaro Blanco que dejó solo a Cristian Medina para rematar en el área.

“Nos vamos con sabor a poco porque fue un partido en el que no te patean nunca y nos marcaron un gol en la única que llegaron. No esperábamos su gol porque ellos no nos estaban lastimando. Propusimos más nosotros y merecimos más”, dijo el Pibe tras el empate ante el cuadro xeneize.

Sobre su conquista, el exjugador de Colo Colo afirmó: “Tenía la sensación de que estaba en fuera de juego y le pegué al arco, pero rebotó en las piernas de Romero. Me acalambré del gemelo y, después, un golpe me resintió. Martín (Demichelis) decidió que saliera porque era lo mejor para el equipo”.

Carrera meteórica

Solari fue una de las grandes apuestas de los albos en el periodo de Gustavo Quinteros como entrenador del club. Un juvenil quien llegó cedido a finales de 2020 desde las divisiones menores de Talleres al club popular para salvarlo de un inédito descenso en su historia, después de anotar el gol contra Universidad de Concepción, a inicios de 2021.

A finales de ese año, el elenco de Macul pagó cerca de 1,2 millones de dólares por el pase del jugador transandino, cuyos derechos federativos pasaron a manos del club chileno.

Sus buenas actuaciones nacionales y, sobre todo, en la Copa Libertadores pusieron a Solari en la vitrina más importante de Latinoamérica.

En ese escenario, fue River Plate el equipo que tomó el guante. A pedido de quien en ese entonces era el técnico del equipo de la Banda Sangre, Marcelo “Muñeco” Gallardo.

El cuadro de Núñez no dudó y puso 4 millones de dólares para hacerse con los servicios del jugador que anotó el último tanto en el máximo clásico trasandino. En rigor, el cuadro millonario adquirió el 60% de la carta del Pibe, en julio de 2022.

Jugador cotizado

En una temporada y media con el campeón argentino, el futbolista de 22 años ha conseguido trascender del fútbol de su país. Uno de los últimos estudios del Observatorio del Fútbol de la FIFA, CIES, ordenó a los principales jugadores Sub 23 del campeonato que se disputa al otro de Los Andes.

Una lista en la que Solari asoma como el segundo jugador más valioso del torneo en ese rango etario. Para el centro de estudios, el de Arizona tiene un valor de mercado de 22,5 millones de dólares, solo superado por Cristian Medina de Boca Juniors (US$ 24,2 millones). Un precio que se proyecta por las transferencias anteriores, la edad, comportamiento del mercado, el rendimiento, entre otras variables.

Tasación que se acerca a los valores que manejan los últimos interesados por Solari. En noviembre del año pasado, Crystal Palace de la Liga Premier de Inglaterra estaba dispuesto a ofrecer cerca de 15 millones por el pase del atacante.

El mes pasado, Krasnodar de Rusia también preguntó por el juvenil y estaba dispuesto a hacer un ofrecimiento de 20 millones de la divisa norteamericana, aunque River la desestimó.

Negocio que tiene en alerta a Colo Colo, ya que los albos son dueños del 36% del pase de Pablo Solari, de acuerdo con la información entregada en los últimos estados económicos que Blanco y Negro presentó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), correspondientes al segundo trimestre del año pasado.