Colo Colo mira con atención: Pablo Solari saca la voz por millonaria oferta que rechazó River Plate

Pablo Solari vive un gran momento personal El volante ofensivo se ha transformado en una de las figuras de River Plate y ahora, de la mano de su selección, lucha por conseguir un boleto a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

Todos estos factores han hecho que su nombre sea evaluado por diversos equipos que esperan arrebatarle esta opción a los Millonarios. Una de las últimas propuestas llegó de parte del Krasnodar de Rusia, por una cifra cercana a los 20 millones de dólares que terminó siendo rechazada por la directiva del club argentino.

Una situación que es seguida de cerca por Colo Colo, pues el Cacique mantiene en su poder el 32% del pase del jugador que brillara con los Albos entre 2020 y 2022. De haberse aprobado este traspaso, en Macul se habrían quedado con cerca de seis millones de la moneda estadounidense.

De hecho, en medio de la preparación del último partido del Preolímpico, Solari se refirió a esta oferta que River rechazó.

“Estoy al tanto, obviamente. No soy de darle mucha importancia hasta que sea algo oficial, aparte ahora estoy metido en la Selección. No se da todos los días estar en la Selección, así que lo disfruto al máximo”, respondió el atacante en diálogo con Dsports.

“Tengo contrato con River hasta 2026, estoy bien, contento, voy a estar hasta que el técnico y el club lo determinen. Voy a seguir ahí”, aseguró.

Enfocado en el Preolímpico

También aprovechó la ocasión para referirse a su actuación personal en el Preolímpico, donde se inscribió con un gol el jueves pasado contra Paraguay. “Contento porque pude convertir, lo venía anhelando, pero con ese sabor a poco porque podíamos sacar una victoria y enfrentar el partido del domingo (hoy) contra Brasil más tranquilos. El domingo vamos a ir a ganar y después depender de otro resultado para ver si podemos ser campeones”.

Y agregó: “Yo sé que las cosas pasan por algo, venía alterado, con la necesidad de anotar. No sé si estaba nervioso, pero siempre quiero ayudar al equipo, más allá de que no me caracterice por convertir, pero me gusta estar cerca del gol aunque sea para asistir a un compañero. Tuve que trabajar de la cabeza para manejarlo de la mejor manera posible, pero las cosas vienen solas”.

Sobre el duelo contra Brasil que arrancará a las 17.30 horas, indicó que “jugar un clásico Argentina - Brasil es muy emocionante, en lo personal va a ser mi primer clásico. Para todos es una gran motivación saber que si le ganamos a Brasil ya clasificamos a París”.

Por último, el atacante del Millonario trató las polémicas arbitrales contra la Albiceleste de las que hizo referencia el entrenador Javier Mascherano: “Es difícil. Nosotros no queremos meternos en esa porque es algo que no podemos manejar. Como grupo trabajamos en ser superior al rival, más allá del árbitro. Si hacíamos tres goles más no dependemos de una falta ni de nada. Tenemos que pensar en mejorar la terminación”, cerró.

Puedes seguir aquí el minuto a minuto del duelo entre Argentina y Brasil en el Preolímpico Sub 23 de Venezuela.