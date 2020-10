Colombia mete miedo: un toro y un “Ronaldo” lideran el ataque

Colombia empezó con el pie derecho las Eliminatorias al golear a Venezuela (3-0) en Barranquilla. Los goles cafeteros tuvieron un denominador común: todos llevaron el sello de la Atalanta, el equipo de moda en Italia.

Duván Zapata abrió el tanteador del debut del próximo rival de Chile, mientras el segundo gol se produjo por un centro de Johan Mojica que remató Luis Fernando Muriel, quien también hizo la tercera anotación. Los delanteros cafeteros se conocen bien porque son habituales en el once de Gian Piero Gasperini en la Serie A, en un equipo que hizo 98 goles en la pasada temporada y que llegó a cuartos de final de la Liga de Campeones.

La Colombia del portugués Carlos Queiroz no practica el fútbol ofensivo que caracteriza a la Atalanta, pero en su 4-3-3, Zapata, delantero centro, y Muriel, extremo izquierdo -ambos de 29 años-, trasladan al contexto de su selección el buen momento que pasan en el conjunto de Bérgamo, que en la incipiente campaña lidera el Calcio con 9 puntos y 13 goles en 3 presentaciones.

“En algunos partidos ya habíamos tenido la oportunidad de jugar juntos. Más allá de que nosotros hicimos los goles, todos hicimos un gran papel para llevarnos el triunfo. Con Luis Fernando ya llevamos más de un año juntos. En Atalanta no siempre hemos jugado al tiempo, pero en esta nueva temporada lo hemos hecho. Estamos juntos en el campo, convivimos día a día, nos conocemos los movimientos y esto hace que todo sea más fácil”, comenta Zapata, que en su país le conocen como el Toro por su potencia en el ataque.

Muriel no se queda atrás, como demostró en su segundo tanto ante Venezuela, que inició con una galopada en su propio campo y acabó con un remate dentro del área: “Vengo en un gran momento en el club y creo que se vio reflejado en el campo. Tener a Duván también hace que las cosas se faciliten porque la confianza es fundamental para estar en el campo. El profe (Queiroz) me hace sentir uno de los referentes de la selección. Ahora hay que seguir trabajando para sacar un resultado positivo ante Chile”.

Goles y confianza

Queiroz no es muy dado a hacer elogios individuales, pero la actuación de sus atacantes le dejó satisfecho en el debut en las Eliminatorias. “No me gusta individualizar con los jugadores. Duván y Muriel cumplieron como lo tienen que hacer, que es trabajar para el equipo. Como James, Cuadrado y todos. Quiero esta concentración de todo el equipo porque es la manera de poder ganar. En esta calificación sudamericana no hay partidos ópera, es para sumar puntos”.

Hasta la noche del viernes, Muriel no había convertido en partidos oficiales con su selección y solo lo había hecho en cinco encuentros amistosos, pero hoy el ataque colombiano goza de buena salud. “Más allá del buen momento que tenemos los diferentes atacantes de la selección, la experiencia de llevar tantos años vistiendo esta camiseta es fundamental para aportarle al equipo. Estar día a día con Duván también es algo que podemos explotar”, comenta el atacante, que en más de una ocasión ha sido comparado con Ronaldo Nazario por su velocidad y definición.

Zapata, el ‘9’ que media Europa pretendió este verano, pero que se mantuvo en la Atalanta para seguir liderando el ataque del equipo más ofensivo de Italia, también da pistas sobre lo que se encontrará Chile este martes: “Vamos con la mentalidad de hacer un buen partido para sumar puntos. Queiroz siempre nos insiste que un buen equipo se defiende bien, que para atacar bien tenemos que defender bien”.

Por su parte, Muriel también valora las ideas del técnico portugués: “Queiroz nos ha cambiado la mentalidad. Desde que llegó, siempre menciona la palabra ganar. Nos está inculcando la importancia de esta palabra. Eso ayuda en el día a día para llegar a clubes como Atalanta, en crecimiento, para seguir buscando grandes cosas. Nos ha ayudado mucho contar con un entrenador que en todo momento busca ganar”. La Roja está avisada. Colombia vendrá a buscar los tres puntos en Santiago. Y para ello cuenta con los delanteros que en Bérgamo o en Sudamérica llevan el gol en su maleta de viaje.