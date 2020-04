Comisión Retorno define su primer objetivo: mantener el formato del torneo

La comisión Retorno sesionó esta mañana por segunda vez desde su creación hace dos semanas. El grupo está conformado por Marcelo Espina, director deportivo de Colo Colo; René Rosas, gerente de Universidad de Concepción; Johan Giesse, director de Iquique; Cristian Ogalde (Melipilla); Leonardo Zúñiga (Melipilla) y Hernán Rosenblum (Ñublense).

Y ya definió su primer objetivo: mantener el formato del campeonato y buscar la fórmula para que el certamen del que solo se han jugado ocho fechas termine en 2020. “La Comisión Retorno del Fútbol contempla que los torneos se sigan jugando con los formatos vigentes y no sufran cambios al momento de reanudar la competencia. Del mismo modo, el objetivo es que los campeonatos finalicen dentro del año en curso”, informó la ANFP.

“Nunca hubo discusión en torno a este punto. El torneo largo fue el formato que eligió el Consejo de Presidentes, al amparo de la planificación estratégica efectuada por la ANFP hace algunos años. La idea es privilegiarlo”, señala un timonel de Primera División.

Por otro lado, en Quilín, por contrato, deben cumplirle con un mínimo de programación a Turner de 30 semanas de partidos por al menos 10 meses. En ese sentido, el formato actual es el que más facilita lograr esa meta.

Por lo pronto, no hay fecha definida ni plazos proyectables para el regreso del fútbol ni de los entrenamientos. “Tal como se informó en la primera reunión, el fútbol se encuentra suspendido de manera indefinida por la autoridad sanitaria y no existen certezas, tanto a nivel nacional como mundial, sobre el desarrollo de la pandemia por el Covid-19. Por lo tanto, en este momento no es posible proyectar fechas concretas sobre el retorno a la actividad futbolística. Cuando estas fechas estén disponibles, estará todo dispuesto para retomar los torneos lo antes posible”, cerró la asociación.