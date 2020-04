Marcelo Espina lidera la comisión retorno del fútbol chileno

A eso de las 16 horas, a través del programa Zoom, los presidentes del fútbol chileno de Primera División volvieron a reunirse. La creación de comisiones asomaba como uno de los ejes principales de la cita, que busca enfrentar de la mejor manera el complicado momento que golpea a la industria por la pandemia.

Frente a tal escenario, los clubes debían enviar durante estos días un listado de candidatos para conformar dos comisiones. Y hoy, luego de una exposición, se dio a conocer los nombres de los integrantes.

La primera fue denominada comisión retorno, que buscará planificar de la mejor manera los distintos escenarios que se vayan presentando durante las próximas semanas. Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo Colo, la liderará junto a René Rosas, gerente de Universidad de Concepción, y Johan Giesse, director de Iquique. En la B, en tanto, que se reunía a esta hora, se propondría a Cristian Ogalde (Santa Cruz), Leonardo Zúñiga (Melipilla) y Hernán Rosenblum (Ñublense).

En tanto, también se formó la mesa amistosa que debe resolver las diferencias con CDF. La empresa que transmite el fútbol chileno acusa partidos pendientes de 2019, en medio del estallido social. Los dirigentes que se unirán a esta mesa de diálogo serán Victoriano Cerda (Huachipato), Mario Conca (Universidad de Chile), Juan Tagle (Universidad Católica). En la B se sumarán Eduardo Olivares (San Felipe) y Felipe Muñoz (Rangers).

Uno de los temas que se abordó en la cita fue la crisis económica que golpea a la ANFP. En Quilín señalaron que no están en condiciones de ayudar económicamente a los clubes, ni con el Proyecto Crece ni con préstamos de urgencia. No hay caja. La justificación de la entidad que conduce Moreno radica en la postergación de ingresos por las Eliminatorias y la suspendida Copa América. Con bancos particulares se negocia, pero aún no hay un acuerdo definido.