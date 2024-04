“¿Cómo puedes decir que ganaste ese punto?”: Nick Kyrgios le da a Christian Garin por el polémico punto en Estoril

El mundo del tenis se posiciona por el polémico punto que protagonizó Christian Garin y Nuno Borges en los cuartos de final del ATP de Estoril. Diversos especialistas y miles de fanáticos han invadido las redes con sus posicionamientos sobre el cobro del juez que terminó por salvar un quiebre para el nacional. Eso sí, pocos han sido tan directos como Nick Kyrgios.

A través de su cuenta de X, ex Twitter, el australiano no ocultó su disconformidad por la determinación del umpire, quien determinó darle un punto a Garin luego de un polémico intercambio. La situación se remonta al quinto juego del segundo set, cuando el chileno tenía que defender un punto de quiebre. En medio de los paleteos, desde el público se escuchó un out que hizo parar a Nunes, quien tras un segundo de duda volvió al punto. Fue justo ahí, que el chileno falló su derecha, reclamando que el portugués lo había confundido antes de pegar.

El juez de línea optó por entregarle el punto al nortino, algo que provocó la molestia del luso y de todos los hinchas presentes en el estadio. Tanto así, que después de aquello Garin fue pifiado en casi todo lo que quedó de duelo.

Una secuencia de imágenes que instalaron el debate y que Nick Kyrgios abordó sin tapujos. “Este árbitro debería ser despedido y nunca más ocupar su lugar en otro partido. Desgracia”, posteó.

Mensaje incendiario que no se quedó ahí, ya que también respondió a un video donde Garin salía explicando lo acontecido. El chileno expuso en zona mixta su visión del punto, aclarando que no tenía seguridad del cobro: “Él detuvo el punto. Yo también me detuve. No sé si es mi punto o si deberíamos repetirlo. Necesito comprobarlo. Lo comprobaré más tarde. Después de eso, el ambiente era una locura y estoy muy orgulloso de mí mismo. Fue un poco molesto durante el partido, entiendo la frustración de la gente, él es un gran oponente, luchó por cada punto y va a seguir jugando bien esta temporada”, mencionó.

La respuesta de Kyrgios a esa declaración fue igual de dura que su anterior posteo. “¿Cómo puedes decir que ganaste ese punto? ¿El hecho de que deje de moverse no significa que detuvo el punto? En el mejor de los casos, una repetición. Fallaste la bola en la línea del dobles, ¿cómo puedes ganar el punto?”.