Competencias, Dopaje, Mundial 2030 y Ciencias: los ajustes del presupuesto para el Deporte

La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda publicó la propuesta del presupuesto de la nación para 2021, donde destacan los montos para el Deporte, que ascenderán a $ 153.794.754.000. Esto representa un incremento de un 6,8% en relación a 2020. Eso sí, esta cifra contempla el Fondo de Emergencia del Gobierno, destinado para proyectos de infraestructura. Sin eso, el monto disminuye a $ 145.150.868.000, lo que termina significando un incremento real de solo el 0,8%.

A pesar de que el Deporte recibirá más dineros y hay un aumento en iniciativas de inversión de casi $ 11 mil millones (52,2%) y un incremento de $ 648 millones en la asistencia a la carrera deportiva (15,3%), también hay notorios recortes en áreas sensibles. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Competencias sufrirá una baja de $ 3.274 millones, una disminución de un 30,2% si se compara con lo asignado en 2020. Una de las explicaciones de las autoridades es la menor cantidad de competencias, producto de la pandemia.

Otra de las áreas sensibles que sufrirán ajustes es la Comisión Nacional de Control de Dopaje. En la partida se establece una baja del 22,5%, lo que equivale a $ 138 millones menos. Mientras que las Ciencias del Deporte pasarán de recibir $ 90,5 millones a $ 30,6 millones. Es decir, un 66,1% de rebaja. Asimismo, el deporte de alto rendimiento convencional y paralímpico recibirá $ 223 millones menos (-1,1%). En tanto, el deporte recreativo obtendrá $ 380 millones menos (-29,8%) y el deporte de competición dejará de recibir $ 732 millones (-42,6%). Mientras que uno de los planes estrella, Crecer en Movimiento, tendrá una disminución de $ 1.045 millones (-12,6%).

En total, el desarrollo de la actividad física y deportiva, recibirá $ 7.085 millones menos (-9,5%), mientras que el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte dejará de percibir $ 1.368 millones (-31,7%). Mientras que hay otros casos, como los planes deportivos comunales y la promoción de la actividad física y el deporte, que en el actual presupuesto obtuvieron $ 404 millones y $ 198 millones, respectivamente, y que en el de 2021 no recibirán aportes. Mientras que la postulación al Mundial de Fútbol 2030 sufrió un ajuste de $ 23 millones (-18,8%), toda vez que el proceso se encuentra retrasado por la FIFA debido al Covid.

El Comité Olímpico de Chile prefiere ver el vaso medio lleno. “Entendiendo que estamos en un contexto de pandemia y crisis económica, valoramos profundamente que los recursos para el deporte de Alto Rendimiento se mantengan para el año 2021 y que el presupuesto general se incremente. Incluso, entedemos que ese incremento de casi 7% del Mindep lo deja como el séptimo ministerio con mayor aumento, algo muy positivo", valora su presidente, Miguel Ángel Mujica.

El timonel también se muestra satisfecho, pues el recorte de dineros a los deportistas fue muy superficial. “Es una temporada crucial para confirmar los avances de nuestros deportistas a nivel internacional y para continuar la preparación de juveniles de cara a Santiago 2023, por lo que es muy bueno no tener una disminución en ese aspecto. Así se lo habíamos hecho saber a la ministra y agradecemos la comunicación fluida y su capacidad de gestión”, destaca el dirigente, quien optó por no referirse a los aspectos más damnificados. “Con respecto a algunos ítems que disminuyen, ellos deben ser explicados por el mismo Ministerio, dentro del contexto nacional y mundial”, argumenta.

Justamente, Sofía Rengifo, directora del Instituto Nacional del Deporte, agradece la propuesta de Hacienda. “La recibimos como una gran noticia para el deporte, nos enfrentamos a un escenario de estrechez fiscal y el Instituto Nacional del Deporte tiene un crecimiento de un 9,74% y el Ministerio del Deporte crece un 6.81%, comparado a la Ley de Presupuesto que se promulgó para el año curso. Recursos que nos permitirán crecer en materia de infraestructura deportiva, mantener nuestros programas para deportistas de alto rendimiento, tanto aquellos destinados a la participación en competencias internacionales, como los que financian su preparación. Además mantendremos nuestros programas focalizados en distintos segmentos de la población y que buscan la práctica deportiva de manera sistemática”, expresa.

Sobre los ítems que sufrirán una reducción, la directora los justifica por el escenario de pandemia que vive el país. “Hemos definido nuevos enfoques metodológicos que consideran el escenario al cual nos enfrentamos producto del Coronavirus y que nos permiten resguardar el número de actividades que actualmente proporcionamos para la comunidad y nuestros deportistas”, explica. Y aclara, en el caso del dopaje, que los muestreos no están en duda. “En cuanto al ámbito del dopaje, compramos el stock para el 2020 y dado que se uso un mínimo, con el saldo y la inversión 2021 podemos cubrir las necesidades de todo el próximo año”.

La autoridad tampoco cree que el impacto de estos recortes va a ser bastante menor. “Las reducciones no suponen necesariamente perjuicios, porque este año hemos realizado gestiones que nos permíten mantener el nivel operativo de nuestros servicios el 2021, considerando que probablemente en menor grado que el 2020, tampoco va a ser un año de normalidad absoluta”, afirma. Y añade: “Dependiendo de cómo evolucione la pandemia y las orientaciones que brinde la autoridad sanitaria, se podrán retomar las actividades presenciales en todo el país, como también deberemos implementar un enfoque mixto que conjugue lo presencial con lo remoto. Este proyecto de Ley de Presupuesto nos permite garantizar un adecuado funcionamiento para el año venidero”.

En esa misma línea, Francisca Crovetto, presidenta de DARChile, comprende la situación. “Es cierto que estamos en un contexto económico, social y sanitario excepcional y quizás los recortes podrían haber sido más graves. Pero me voy a referir solamente a la línea 337, que es la de apoyo directo al Alto Rendimiento, que sufre una muy pequeña baja, que puede ser por las menores actividades, aunque tampoco lo sé bien, porque no manejo toda la información”, parte señalando.

La tiradora skeet afirma que le consta que se realizaron algunos movimientos este año para amortiguar el impacto económico en el venidero. “Tengo conocimiento de que la compra de algunos insumos para distintas disciplinas, como municiones, flechas, remos, etcétera, se fue adelantando para este año y ahí hay una especie de ganancia de recursos para este año, que podrían haber sido ingresados en el presupuesto del próximo año”, señala.

Por otra parte, coincide en que estos recortes no afectarán mayormente a los atletas. “Las principales bajas son en activos fijos, lo que es una buena señal de que no se estén gastando los recursos en cosas que quizás no van a ser tan necesarias y que se esté resguardando en una gran parte el presupuesto de la 337, lo que beneficia al alto rendimiento. Uno obviamente siempre espera que el presupuesto vaya creciendo, pero estamos en un contexto donde haya reajustes de alguna índole”, cierra.