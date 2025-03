Con 18 deportistas nacionales, comienzan en Italia los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de Invierno

Este lunes fueron inaugurados los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de Invierno, con una delegación chilena compuesta por 18 personas, destacando entre ellos los 10 atletas que representarán al país en las categorías de Esquí Alpino, Snowboard y Raqueta de nieve. El grupo fue protagonista de la ceremonia inaugural realizada en el “Inalpi Arena” de Turín.

El histórico momento para Chile fue encabezado por los abanderados Claudia Gagliardi y Juan Guentrutripay, ambos atletas de snowboard, quienes junto a sus compañeros del Team Olimpiadas Especiales Chile competirán junto a otros 1.500 atletas de 102 países, demostrando sus habilidades en ocho disciplinas: esquí alpino, esquí nórdico, danza deportiva, patinaje artístico, floorball, snowboard, caminata en raqueta de nieve y patinaje de velocidad.

Asimismo, celebridades musicales salieron a rendir homenaje a los atletas de todo el mundo presentes en los Juegos. El cantante nominado al Grammy Aloe Blacc hizo que la multitud se pusiera de pie al interpretar los temas “Wake Me Up”, “The Man”, “I Need a Dollar”, “One Good Thing” y Don’t Go Alone. De igual forma el cantante y rapero italiano Mr. Rain saludó a los atletas con su canción “Supereroi”.

Otro de los momentos destacados de la jornada fue la esperada entrada de la antorcha que partió su recorrido en la ciudad de Atenas, en Grecia, para luego llegar a Italia, pasando por varias ciudades del país, finalizando su travesía con el encendido del pebetero, dando inicio oficialmente a los Juegos Mundiales de Invierno Turín 2025.

El evento contará con la participación de más de 1.000 entrenadores, 2.000 voluntarios, medios de comunicación acreditados y aproximadamente 100.000 espectadores quienes acompañarán a los atletas durante todas las fechas de estos juegos a disputarse entre el 10 y el 15 de marzo.

El debut de los nacionales

Los deportistas chilenos comenzarán su participación en estos juegos el día martes 11 de marzo cuando se trasladen a la ciudad de Sestriere, para disputar las pruebas de esquí alpino y caminata con raquetas de nieve, mientras que el equipo de snowboard hará lo propio en la ciudad de Bardonecchia, la cual acogerá dicha competición.

La Ceremonia de Clausura se realizará el día 15 de marzo y será de suma importancia para el país, ya que ese día se dará el paso para los próximos Juegos de Olimpiadas Especiales del 2027 que se celebran por primera vez, en los 55 años de historia de la organización, en el hemisferio sur, más específicamente en Santiago de Chile, siendo también los primeros en América Latina y en un país de habla hispana.