Con Alexis Sánchez mirando en la banca: el insólito error de Thomas Gillier en el duelo de Montreal en la MLS

A pesar de que Columbus Crew era más dentro de la cancha, la ventaja la tenía Montreal, en el duelo que enfrentaba a ambos elencos por la Conferencia Este de la MLS. Alexis Sánchez, que estaba en la banca esperando por su debut, miró cómo su equipo se puso en ventaja a los 5′, con un tanto Prince Osei Owusu tras un grave error en la salida de los anfitriones. Pero el elenco canadiense también tuvo un fallo serio, con otro chileno como protagonista.

A los 19′, Montreal retrocedió ante la presión de Columbus Crew. El defensor Jalen Neal se apoyó con el arquero nacional Thomas Gillier. Sin embargo, el portero formado en Universidad Católica quiso dar un pase pero le erró a la pelota, en una acción que parecía sencilla, y el balón se fue al fondo de su arco para el 1-1 en el partido.

Gillier se acercó rápido al balón y lo lanzó fuerte hacia la mitad de la cancha, como intentando dejar atrás pronto lo sucedido. La cámara lo enfocó durante varios segundos y algunos de sus compañeros lo abrazaron, como dándole contención.