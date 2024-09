Con bailecito incluido: el alocado festejo de Bolivia tras el histórico triunfo ante Chile

Todo es alegría en Bolivia. La selección altiplánica venció por 2-1 a Chile en el Estadio Nacional, por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas. Con este resultado cortó una mala racha de 31 años sin ganar como visitante en esta competencia. Además, sumaron su segundo triunfo consecutivo (la jornada anterior habían goleado a Venezuela en casa), alcanzaron los nueve puntos en la tabla y están totalmente vivos en la lucha por clasificar a la Copa del Mundo.

Chile, en tanto, no pudo levantar la cabeza y Ricardo Gareca terminó seriamente cuestionado: “Todos estamos muertos en estos momentos. Pero bueno, eso no significa que estemos acabados. Ni mucho menos. Me duele más que nada el resultado, no la forma. Hicimos todo como para poder ganarlo. Me ha dolido el resultado, como a todos, pero no me quedé vacío en ese aspecto. ¿Por qué? Porque vi una entrega total de los muchachos. Me queda la tranquilidad de que vamos a ir evolucionando y vamos a ir mejorando”, dijo el Tigre en conferencia de prensa.

Festejo con baile

Esta victoria histórica fue celebrada con todo por los futbolistas bolivianos. Dentro de la cancha, se acercaron a con sus fanáticos en un rincón del Estadio Nacional, con quienes gritaron y les regalaron algunas camisetas.

Claro que en el hotel continuaron los festejos. Las redes sociales de la selección publicaron un video en el que se aprecia a los jugadores cantando y bailando, con la ayuda de un parlante, el tema La Bomba, de Azul Azul.