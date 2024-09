Con Jarry y Garin en la mira: el plan de Nicolás Massú para buscar revancha en la Copa Davis

La Copa Davis asoma en el horizonte de Chile. Entre el 11 y el 15 de septiembre, el equipo capitaneado por Nicolás Massú enfrentará a Estados Unidos, Alemania y Eslovaquia, en China. El Vampiro prepara el desafío pensando en dar el gran batacazo y poder superar la zona. Algo que ha sido imposible con el formato actual del tradicional certamen. Este viernes llegaron al gigante asiático Alejandro Tabilo (21°), Christian Garin (116°) y Tomás Barrios (160°). Nicolás Jarry (26°) se sumó a los entrenamientos el sábado. Matías Soto (335°) estaba bajo las órdenes del viñamarino hace semanas.

La escuadra nacional participa por segundo año consecutivo en las finales. La configuración es la misma que de 2022 y 2023, con 16 equipos repartidos en cuatro grupos, donde los dos mejores avanzarán a los cuartos de final. Esa instancia es de eliminación directa, al igual que las semifinales y final, que se realizarán en Málaga, en noviembre. Las escuadras que compiten en esta edición son Italia (campeones defensores), Australia, Gran Bretaña, España, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovaquia y Estados Unidos.

En la edición pasada, el elenco criollo no pudo superar el Grupo A, quedando por debajo de Canadá e Italia y por encima de Suecia. Luego, en febrero de este año, el equipo chileno se impuso ante Perú en la ronda clasificatoria.

Recuperar es la clave

Pese a contar con un Alejandro Tabilo que oscila en el top 20 (actualmente es 21°), para Massú la clave de lograr superar la fase de grupos es recuperar la mejor versión de todos. Sobre todo de Jarry y Garin. El caso del Príncipe es especial, ya que había tenido un 2023 excepcional. Ahora se desmoronó. Si bien ha tenido momentos buenos, la temporada del santiaguino es para el olvido y actualmente acumula más de tres meses sin ganar un partido. Su última victoria fue en la semifinal del Masters 1000 de Roma, luego cayó en las primeras rondas de Roland Garros, Wimbledon, los Juegos Olímpicos, el Masters de Canadá, Cincinnati y el US Open.

Tabilo es el tenista nacional mejor aspectado de cara a la Copa Davis. Foto: Matteo Ciambelli/Photosport

Lo de Gago es diferente, ya que lleva varias temporadas alejado de su mejor versión. Aun así, para el doble medallista olímpico, son elementos claves a los que suele darles la confianza de afrontar la competición como singlistas. Aunque ahora Garin está por debajo de Tabilo como competidor individual. No es para menos considerando que el ariqueño ha ganado solo un partido desde julio. Hace una semana perdió en el Challenger de Shanghai. Un torneo donde Barrios corrió mejor suerte y avanzó una fase. El mejor resultado del chillanejo en los últimos meses fue el título del Challenger de Amersfoort.

Uno de los aspectos más importantes en su estadía en China es el sueño. El cambio de horario suele afectar mucho a los deportistas, sobre todo en los primeros días, cuando se trasladan a ese país. Aunque en la interna de la delegación nacional aseguran que, de momento, no han vivido trasnoches por el jetlag. Sin ir más lejos, se armó toda una logística por en la comitiva para poder acostumbrarse al huso chino. “El plan de adaptación comienza antes de viajar. La idea es empezar a cambiar el horario cuando uno se sube al avión y tratar de empezar a funcionar. Lo cual significa muchas veces tener que aguantar el cansancio unas horas, o en otras ocasiones decirle al cuerpo que es hora de dormir. Para eso existen ciertas ayudas farmacológicas que ayudan básicamente a regular lo que se llama el ciclo circadiano”, explica Alejandro Oriozola, médico del equipo de Copa Davis de la Federación Tenis de Chile, a El Deportivo.

“Durante el viaje la idea es tratar de adaptarse ya en el avión al ritmo o al horario antiguo, tal como sea, tratando de mantenerse despierto o durmiéndose inmediatamente con ayudas farmacológicas. Esto es uno. El otro también es que es siempre importante tratar de dormir muy bien el día anterior. También hay que hidratarse mucho para manejar el jetlag, evitar el café, evitar la cafeína. Una vez que se llega a destino, en el caso de los tenistas, la idea es lo que comúnmente se llama sacarse del viaje, pero en este caso tiene un efecto beneficioso en términos de regular ciclo circadiano. Es bueno hacer un poco de ejercicio, que sea un ejercicio liviano”, añade el profesional.

Massú apuesta por la recuperación de Jarry y Garin en China.

Complicaciones del viaje

Desde el equipo de doctores de la Federación reconocen que han sostenido un diálogo constante con los deportistas para preparar el desafío en Asia, entendiendo que se trata de una disciplina donde se está cambiando de horario constantemente. “Conocen su cuerpo y saben que hacer. Además, en este caso en particular, nosotros tenemos dos tenistas que están en China hace dos semanas, por lo tanto no vamos a tener problemas de adaptación con ellos. Todavía no hemos podido juntar con ellas por efecto del ciclón. Estamos virtualmente un poco aislados, digamos. Entonces no hemos podido llegar, pero ellas ya están con el ciclo cambiado. Entonces nos quedarían básicamente los dos que vienen llegando ahora y que son Nicolás Jarry y Tabilo”, dice Oriozola.

Las últimas semanas han sido complejas en ese sentido para Garin y Barrios. Ambos tardaron un poco más de lo planificado en arribar a Zhuhai desde Shanghái, para sumarse a las prácticas. Esto debido a la llegada del tifón Yagi a China. El temporal provocó el cierre de emergencia en el aeropuerto donde debían embarcar los nacionales. Finalmente tuvieron que trasladarse a Hong Kong. Durante esos días, el equipo de Nicolás Massú y colaboradores Jorge Aguilar y Hans Podlipnik entrenó solo con Matías Soto. Por su parte, los dos restantes arriban a China desde distintas latitudes. “Nicolás Jarry vino desde Santiago y Tabilo, de Estados Unidos. Entonces es distinto el huso de horario. Pero ellos ya tienen las instrucciones para manejar este tema durante el viaje y nosotros nos encargamos acá en términos de hidratación y ejercicio”, explica el doctor Oriozola.

El desafío para Chile en la Copa Davis arranca en la madrugada del 11 de septiembre. Ese día el equipo nacional se medirá ante Estados Unidos, en la medianoche local. Los norteamericanos no contarán con Taylor Fritz (12°) ni Frances Tiafoe (20°), de tal manera que estarán representados por Sebastian Korda (16°), Marcos Giron (46°), Brandon Nakashima (50°), en singles y Rajeev Ram (5° en dobles) y Austin Krajicek (22° en dobles), en la categoría de dos. Luego viene el enfrentamiento ante Alemania, el 12 de septiembre. Los teutones tampoco tendrán a su estrella, Alexander Zverev (4°). Sus competidores serán Yannick Hanfmann (96°) y Maximilian Marterer (100°), en singles, y en dobles con la dupla de los 20° del mundo, Kevin Krawietz y Tim Putz. El último partido del grupo será el 15 de septiembre ante Eslovaquia. Cuentan con Jozef Kovalik (114°), Lukas Klein (110°) y Norbert Gombos (584°).