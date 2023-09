Con la esperanza de un Niño: el verdadero comienzo del camino de la Roja hacia el Mundial es con Alexis Sánchez

El revés frente a Uruguay, en el inicio de las Eliminatorias, dolió. Por los primeros puntos que la Selección dejó en el camino, porque en varios minutos del partido no se observaron respuestas a la altura de la circunstancia o porque reflotó la duda de si la Roja cuenta con los jugadores idóneos para relevar a quienes, en tiempos que resultan cada vez más lejanos, la situaron entre las mejores del continente. No es casual que, salvo en el arco, donde Brayan Cortés no tuvo responsabilidad en las anotaciones uruguayas, las principales dudas se hayan producido justamente donde faltaban las piezas de esa brillante generación: en la banda derecha, donde ya no estaba Mauricio Isla, en el mediocampo, donde Eduardo Berizzo tardó un tiempo en mandar al campo de juego a Arturo Vidal y en la delantera, donde los problemas físicos que atraviesa impidieron la participación de Alexis Sánchez o donde la inestabilidad que vive en Brasil terminó sacando de la lista a Eduardo Vargas.

Dolió incluso más porque el ejercicio de mirar la banca de suplentes resultaba igual de tortuoso que observar el pálido rendimiento ante la escuadra de Marcelo Bielsa. Era en ese sitio donde más se notaba la falta de jerarquía para reencaminar el partido. El único que parecía capaz de hacerlo fue, finalmente, quien lo intentó con relativo éxito: el Rey. Su esfuerzo y su gol no alcanzaron para más que hacer algo más decorosa la caída.

La oportunidad

Chile tiene, hoy, la oportunidad para la redención. En casa, aunque no la de siempre. En el estadio Monumental, por la remodelación a la que está siendo sometido el Nacional con miras a los Juegos Panamericanos. No es exagerado plantear que en Macul comienza el verdadero camino de la Roja hacia el Mundial. Ha sido en casa donde ha cimentado las clasificaciones más recientes: a Francia 98, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Es ante su gente donde el combinado nacional suele sobreponerse a las adversidades y sacar su mejor versión. Camino a la cita gala, alcanzó un 87,5% de efectividad como dueño de casa. En la ruta hacia Sudáfrica cayó al 63%. Finalmente, para ir a Brasil 2014 logró un 75% de los puntos que disputó como anfitrión.

Juan Delgado, en el amistoso ante Marruecos (Foto: Reuters)

La reacción se tiene que producir, eso sí, frente a un rival que se ha tornado complejo en Santiago. El último triunfo chileno ante Colombia como anfitrión se produjo el 10 de septiembre de 2008. Gonzalo Jara, Humberto Suazo, Ismael Fuentes y Matías Fernández anotaron en el 4-0 del equipo que entonces dirigía Marcelo Bielsa. En 2012, camino al Mundial de Brasil, la Roja cayó por 1-3, en el Monumental, el escenario del duelo de esta noche. En los siguientes hubo empates: 1-1 en noviembre de 2015, en el truncado camino hacia Rusia 2018 y 2-2 en octubre de 2020, en el también fallido intento por llegar a Qatar 2022.

Los cambios

Elevar el rendimiento que mostró frente a los charrúas implica, necesariamente, modificaciones. Berizzo las tiene en mente. En la defensa, por ejemplo, no quedó conforme con la actuación de Nayel Mehssatou y tiene decidido reemplazarle por Juan Delgado. En el mediocampo, en tanto, la actuación de Vidal y la lesión que sufrió Marcelino Núñez en el Centenario justifican la titularidad del volante del Athletico Paranaense, más allá de que el cuerpo médico de la Roja extremará esfuerzos para tener al excruzado en condiciones de actuar. La presencia del oriundo de San Joaquín le garantiza, al menos, la jerarquía en una zona clave, que en Montevideo se extrañó por mucho rato.

Berizzo despejó la última gran incógnita. En los últimos días, Alexis Sánchez había intensificado su preparación. Sin embargo, su falta de continuidad, considerando que no juega desde junio, precisamente en el amistoso ante Bolivia, tornaba altamente difícil que fuea titular. Fue el propio técnico el que sentenció que el Niño Maravilla estará entre los once iniciales. “Está en perfecto estado para empezar el partido”, afirmó el Toto. Chile sonríe y vuelve a soñar.