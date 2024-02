Con múltiples y sentidos homenajes: el mundo del fútbol despide a Jorge Toro

“Guía desde el cielo nuestra senda triunfal, Jorge inmortal”, señalaba el brazalete de luto que portaron los jugadores de Colo Colo en el triunfo ante Unión Española. Fue un homenaje para el ídolo albo Jorge Toro, que falleció el pasado viernes 16 de febrero, a los 85 años.

Los honores continuaron. El plantel del Cacique saltó al campo del Santa Laura con un sentido mensaje en un lienzo: “Legado inmortal. Hasta siempre, don Jorge”. Además, todos los presentes en el recinto de Independencia realizaron un minuto de aplausos en tributo al prolífico volante, que fuera el primer chileno en jugar en el fútbol italiano.

Durante la jornada sábatina, además del duelo entre albos e hispanos, también se llevó a cabo el velorio de Toro. Este aconteció hasta las 20.00 horas, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en la comuna de Ñuñoa. Ahí recalaron múltiples personalidades del mundo del fútbol, que despidieron a una de las figuras de la Roja que fuera tercera en el Mundial de 1962.

Uno de los presentes fue Carlos Caszely, quien se vio profundamente afectado por el fallecimiento: “Tristeza, parte un gran ser humano, no solo un gran futbolista. En los últimos años, logramos tener una relación muy estrecha con Don Jorge y lo aprendí a conocer no solo por su faceta futbolística, sino la humana. Era una persona intachable, siempre que defendió los colores de Colo Colo y la selección lo hizo en lo más alto. Es un día triste, se va un grande dentro de los grandes, pero también un poco de tranquilidad para él y su familia, en los últimos días no lo estaba pasando bien”, señaló en conversación con ADN.

“Queda dentro de las leyendas, de los grandes de Colo Colo, no solo por su calidad futbolística, sino su calidad humana, su caballerosidad dentro y fuera de la cancha, sin faltar el respeto a nadie. Va a quedar como uno de los grandes Caciques que tiene nuestra institución”, finalizó.

Carlos Caszely y Aníbal Mosa cargando el féretro de Jorge Toro.

Más homenajes

Humberto Chita Cruz, en tanto, también se refirió al fallecimiento de Toro: “Es una tristeza tremenda. A pesar de que nos estábamos viendo constantemente, lo vi no muy bien. Esto fue tan repentino que no quiso más guerra, aguantó hasta donde le pudo su físico y su mente. Creo que, por un lado, le hace bien que descanse en paz, pero por otro lo sentimos mucho porque se va un gran amigo, un gran compañero y qué decir como futbolista, un crack”. señaló el otrora zaguero.

Después del velorio continuaron los múltiples homenajes para el otrora jugador de la Sampdoria, Modena y Hellas Verona, entre otros.

La caravana con el féretro tuvo dos importantes paradas. En primera instancia, se detuvo frente al Estadio Nacional, donde se honró su memoria por lo realizado en la selección macional. Luego, se trasladaron al Monumental, lugar en el que el plantel y cuerpo técnico de Colo Colo realizaron un sentido gesto honorífico.

El féretro ingresó al estadio de Macul entre aplausos y cánticos de los fanáticos que llegaron a despedir al exvolante. Ahí, los miembros del club hicieron un pasillo, lanzaron al cielo globos blancos y negros, y realizaron un minuto de aplausos. También, comandados por el capitán Esteban Pavez, compartieron palabras con los familiares y seres queridos de Jorge Toro. Posteriormente, en la tarde del domingo, se realizará el funeral en el Cementerio Parque del Recuerdo Cordillera, en Puente Alto, donde se despedirá sentidamente a uno de los jugadores más destacados que ha tenido el fútbol chileno en toda su historia.