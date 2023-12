Con París 2024 en la mira: la estrategia de Joaquín Niemann para inscribirse en los Juegos Olímpicos

Joaquín Niemann fue a Australia con una misión. Ganar los puntos para el ranking mundial que no puede sumar en el LIV. La negativa de los grandes tours de concederle unidades a la superliga obliga al chileno a buscar fórmulas que le permitan ingresar a los majors y a los Juegos Olímpicos.

Ambos eventos son sus grandes anhelos y está decidido a tener que recorrer el mundo por ello si es necesario. “Yo creo que vamos a entrar a los Juegos Olímpicos. Por eso también voy a ir a Australia, para agarrar puntos en el ranking mundial. Para mí poder jugar por una medalla olímpica es el mayor honor que puede tener un chileno”, mencionaba Niemann en una entrevista a La Tercera durante su presencia en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Plan que ha funcionado a la perfección. Quedó quinto en el Australian PGA Championship disputado en Brisbane y se llevó la victoria en el Abierto de Australia en Sídney. Resultados brillantes que le permitieron aparecer este lunes en el puesto 59 del Oficcial World Golf Ranking, subiendo 28 puestos en comparación a su sitial antes de aterrizar en Oceanía.

Así el chileno comienza a pavimentar su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que la cita de los anillos tiene como principal factor de clasificación el ranking mundial. De hecho, de los 120 golfistas que participarán de la cita (hombres y mujeres), 118 serán seleccionados a través de ese criterio. Francia como nación anfitriona tendrá dos plazas aseguradas.

A diferencia de otros deportes, el golf no entrega plazas de universalidad directamente, sin embargo estas pueden ser ofrecidas a Comités Olímpicos Nacionales después del proceso de reasignación de las plazas no utilizadas por el país sede, ya que en el caso de Francia hay jugadores (Victor Pérez, Matthieu Pavon, Celine Boutier y Perrine Delacour) que podrían ingresar a través del ranking y no por este beneficio.

En concreto, el sistema de clasificación por ranking se explica de la siguiente manera. Los golfistas situados en el Top 15 del ranking clasificarán directamente a París 2024 siempre y cuando no superen un máximo de cuatro atletas por país. Eso afecta directamente a Estados Unidos, que en ese selecto grupo tiene a ocho deportistas en el circuito masculino.

Niemann (al centro) con el trofeo del Abierto de Australia. (Foto: @GolfAust/ Twitter)

Después de eso, se seleccionarán a los atletas ubicados en el puesto 16 en adelante, los cuales serán seleccionados nominalmente hasta cumplir la cuota de dos atletas por país, incluyendo aquellos que se encuentren en el Top 15. Así se irá seleccionando hasta el tope de 59 deportistas por sexo.

Por la posición que tiene Joaquín Niemann en el ranking, lo más probable es que esté dentro del corte de jugadores que se dará el 17 de junio de 2024 en el caso de los hombres. El chileno marcha 59 del planeta, pero si se consideran los criterios olímpicos aparece en el puesto 41.

¿Mito Pereira tendrá chances? De momento el de Pirque marcha 106 del planeta y 52 en el camino hacia París, por lo que de cerrarse hoy el cupo, también estaría dentro. Eso sí, el tiempo puede ser un problema, ya que al no ganar puntos en el LIV estará en desventaja. De todas formas, ambos ya vienen jugando eventos fuera de su liga para no perder tanto terreno.

Por ejemplo, a comienzos de 2023 y también buscando unidades, Mito Pereira viajo a Medio Oriente para disputar el PIF Saudi International y el International Series de Omán. Dentro de los torneos contables también jugó tres majors (Masters, PGA Championship y US Open), además del St. Andrews Bay, torneo del Tour de Asia.

Joaquín Niemann tuvo un calendario prácticamente idéntico a su compañero gracias a la libertad que les da el LIV. Disputó los mismos eventos que Mito, pero además sumó participaciones en el The Open y en esta gira australiana que recién pasó.

El plan para 2024 debería ser similar aunque hay un factor que podría cambiarlo todo: las negociaciones entre LIV y PGA. Si bien, ya está confirmado que la liga de los chilenos no tendrá puntos la próxima temporada, una opción que sigue en el aire es que los mejores jugadores del LIV puedan participar en algunos torneos del PGA para así no perder terreno en el ranking. Si bien aún no hay claridad de si esto se llevará a cabo o de cuál será el acuerdo al que lleguen los circuitos, lo cierto que es la paz firmada por ambas organizaciones podría permitir un panorama más amigable para los nacionales.

Se ilusionan con aquello porque París 2024 es un anhelo. Tanto Niemann como Mito Pereira estuvieron en Tokio 2020 y buscan repetir la experiencia olímpica. En Tokio, el de Pirque quedó a un paso del bronce tras un playoff infartante.