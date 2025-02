Con récord incluido: en Colombia se rinden ante el eterno Edson Puch

Edson Puch fue la gran figura de Deportes Iquique. En su reestreno en Copa Libertadores, el extremo de 38 años marcó un doblete ante Independiente de Santa Fe que le permite a su escuadra llegar bien aspectada a la vuelta en Colombia.

Los dirigidos por Miguel Ramírez salieron a la cancha con lo mejor que tenía a disposición el entrenador. Pese a que rápidamente el cuadro cafetero se puso arriba en el marcador, los Dragones Celestes supieron cómo superar el momento y lograron redimirse en el trámite del encuentro.

El jugador que marcó la pauta en el partido fue Edson Puch. El delantero mantuvo la templanza necesaria para los momentos de crisis y consiguió empatar el marcador con un gol de cabeza en el primer tiempo. En la segunda parte, tras la sanción de un penal por una mano en el área del conjunto colombiano, el campeón de América en 2016 anotó el tanto decisivo.

Opiniones del medio colombiano sobre el encuentro

La transmisión oficial del duelo se deshizo en halagos ante el iquiqueño. Destacaron su profesionalismo y que, pese a sus 38 años, se mantiene de la mejor manera posible.

Edson Puch marcó un doblete en el debut de Deportes Iquique en Copa Libertadores. Foto: Alex Diaz/Photosport.

En esta línea, tanto el relator como el comentarista hicieron eco en que el ex Universidad Católica entrena dos veces al día: en el club en la mañana y en la tarde por su cuenta en un gimnasio aparte, donde el propio Puch invita a sus demás compañeros a entrenar con él para mejorar el aspecto físico.

Caracol Radio en su crónica del partido mencionó al iquiqueño como el jugador más determinante. “Edson Puch fue la gran figura del encuentro, pues el experimentado delantero fue quien le dio la victoria al equipo chileno con dos anotaciones para remontarle el juego a Santa Fe”, explican en su nota sobre el duelo.

En tanto, Radio Cadena Nacional destacó el desempeño del colectivo, aunque también halagaron el rendimiento del campeón de América. “El triunfo representa un paso significativo para Deportes Iquique en su camino por la Copa Libertadores, demostrando que puede competir al más alto nivel continental. La figura de Edson Puch fue determinante con su doblete”, narran en su comentario del encuentro.

La opinión de Puch

El delantero de 38 años fue entrevistado por la transmisión oficial una vez terminado el duelo y se mostró muy contento por el triunfo. “Es una alegría inmensa, porque no veníamos haciendo las cosas bien, no veníamos jugando bien, y creo que no merecíamos los resultados pasados”, indicó.

Asimismo, el extremo sabe que deberán salir 100% enfocados en el partido de vuelta, dado que en los torneos internacionales la exigencia es diferente. “Los equipos se hacen muy fuerte de local, tenemos que ir a hacer nuestro partido, y ser inteligentes para quedarnos con la llave”, complementó.

Por último, Edson Puch con sus goles rompió un récord en la Copa Libertadores. Según el estadístico MisterChip, el iquiqueño se convirtió en el jugador más longevo en marcar un doblete en el torneo y superó la marca que tenía hasta la fecha Ricardo Oliveira de Danubio.